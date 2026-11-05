新华网 2026-11-05 10:58:34

新加坡国会4日推动修改本国治理跨境烟霾的法律，提出更严厉惩罚措施，违法者可被逮捕，违规企业面临至多上千万美元的重罚。

新加坡国会4日推动修改本国治理跨境烟霾的法律，提出更严厉惩罚措施，违法者可被逮捕，违规企业面临至多上千万美元的重罚。

据法新社报道，新加坡现行的《跨境烟霾污染法》颁布于2014年，但执法行动经常受到跨境管辖争议和海外取证困难等问题困扰。近期，印度尼西亚遭遇十年来最严重的森林火灾，烟霾扩散至新加坡、马来西亚等邻国，导致周边国家空气污染严重，学校停课、民众户外活动受限。

这是9月4日在新加坡拍摄的烟霾笼罩下的城市建筑。新华社发（邓智炜摄）

新加坡国会为此提出修订法律的草案，相关法案预计将顺利通过。法案规定，违法者可被逮捕，法庭可缺席审判嫌疑人，针对违规企业的罚金为原先的10倍，达到每天近80万美元，可“滚雪球”到1560万美元封顶。

法案还赋予政府强制涉事企业“自费”雇用第三方审计的权力，审查企业与火灾的关联。相关政府部门还将授权对被列入黑名单的企业实施金融制裁和其他限制措施。

新加坡永续发展与环境部长傅海燕说：“我们需要在烟霾污染到达新加坡前有能力提前干预。因此我们必须加强法律，快速行动。”

傅海燕还说，新加坡还将推动在印尼设立一个协调中心，在林火管控和跨境烟霾治理方面加强合作与协调。

来 源：新华网

原标题： 新加坡拟强化立法治理跨境烟霾

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com