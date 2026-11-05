印尼一军用直升机救火时坠毁
新华网 2026-11-05 10:59:10
印度尼西亚一架军用直升机4日在扑救野火过程中失事坠毁，一名乘员死亡。
印度尼西亚一架军用直升机4日在扑救野火过程中失事坠毁，一名乘员死亡。
印尼军方在声明中说，这架直升机当天在婆罗洲岛中加里曼丹省的丹戎普廷国家公园扑救野火，在海面上空取水时坠毁。机上有8名乘员，其中1人死亡，5人获救。军方没有说明其他两名乘员的情况。
10月12日，在印度尼西亚中加里曼丹省帕朗卡拉亚，人们在烟霾中乘船前行。新华社发（迪尔加摄）
声明说，坠机原因有待调查。
印尼正遭遇十年来最严重的森林火灾。印尼“努山塔拉地图集”监测平台数据显示，截至9月底，今年印尼遭火灾焚毁的森林和土地面积超过190万公顷。丹戎普廷国家公园生活的野生动物包括被列为濒危物种的红毛猩猩。
来 源：新华网
原标题： 印尼一军用直升机救火时坠毁
记者 惠晓霜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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