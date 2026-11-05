新华网 2026-11-05 11:01:01

如今，现代化工程机械施工、防洪工程体系建立、信息化智能化管理……黄河下游经受住历年洪水的考验，有力保障了黄淮海平原人民群众的生命财产安全和国家经济社会发展。

秋日，地处黄河下游的济南百里黄河风景区堤防生态廊道，三三两两的行人或沿堤散步，或骑着共享单车沿堤坝道路穿梭。道路旁边的金黄色银杏林里，游人摆着各种姿势拍照，领略黄河之美。

老济南居民马凡泉说：“现在有美景，拍拍黄叶，看看黄河落日，多惬意。过去可没有这份闲情逸致。”

10月20日拍摄的济南黄河大坝千亩银杏林一景。 新华社记者 徐速绘 摄

黄河是世界上泥沙含量最大的河流，泥沙在河水比较平缓的中下游发生堆积，使河床不断抬高。黄河下游河床高出地面3至5米，有的地方甚至超过10米，成为举世闻名的“地上悬河”。新中国成立前的2500多年间，黄河下游共决溢1500多次，改道26次，给沿岸百姓带来深重的苦难。

1946年2月，冀鲁豫黄河故道管理委员会成立，中国共产党领导人民治理黄河事业从肩扛手抱、夯土筑埝开启。

如今，现代化工程机械施工、防洪工程体系建立、信息化智能化管理……黄河下游经受住历年洪水的考验，有力保障了黄淮海平原人民群众的生命财产安全和国家经济社会发展。

坐落在黄河山东东平段的东平湖石洼分洪闸，是黄河水进入东平湖新湖区的唯一分洪口。闸室里，49孔大闸一字排开，粗大的缆绳缠绕在巨大的滚轮上。这座建于1967年的大闸，经过多次加固升级改造，至今仍在发挥重要作用。

“悬河”不仅高于地面，其河道呈现不规则的弯曲状态，河势出现的突变和摆动，对堤坝安全构成诸多考验。如今，得益于科技进步和工程水平的不断提高，险工和控导工程对游荡性河段的约束力大大增强。

黄河河南段马渡险工27号坝，组成坝体的石头在特殊设备的帮助下，变成了不一般的“智能石头”，坝石坝体稍有异常，就会发出预警。黄河山东段泺口险工14号坝，根石监测预警系统成为“坝岸智能卫士”。高精度根石探测无人艇、新型声呐根石险情探测杆、多断面感知仪等智能设备，对根石变动和走失情况及时监测、预警。

与“智能石头”“坝岸智能卫士”等联合捕捉数据的，还有卫星等“天、空、地”全方位遥感信息采集体系，初步实现虚实互动，为河势、凌情、旱情、灌区耕地面积、土壤墒情、采砂管理、湿地补水等持续提供数据支撑。

在山东，冰凌监测、坝岸坍塌、垃圾倾倒、堤防工程隐患等9类智能识别算法被应用于近400处工程关键部位，干流洪水过程预报、干流洪峰预报、东平湖调洪演算等7个水利专业模型，集成模型发布、方案生成等功能，实现统一管理和调用服务。

今年汛期，刚刚上线一年的大汶河“四预”（预报、预警、预演、预案）系统发挥了直接作用。“大汶河流域地跨三市，干支流水库、拦河闸坝等工程众多，管理主体分散，亟需实现跨部门、跨区域的数据共享与业务协同。”山东黄河河务局防御处二级调研员杨俊说，山东黄河河务局与水利、气象、水文等部门数据共享，为防汛抗洪提供参考。

在数据共享的基础上，山东黄河河务局建成的数字孪生山东黄河系统，覆盖整合近百个报汛站点的实时水雨情信息，在强降雨发生前，基于七日降雨预报提前研判上中游来水过程，实现“气象—水文—水力”耦合模型接力，为工程调度决策赢得主动。

这是2023年3月30日拍摄的几只水鸟在山东省高青县蓑衣樊村附近的湿地觅食。新华社记者 邵琨 摄

今年是全面推行河湖长制10周年。山东黄河河务局水政处副处长延若新说：“河湖长制有力推动各级河长湖长和相关部门履职尽责，沿黄各地一批历史遗留问题得到妥善解决，对维护河湖健康生命、实现幸福河湖有重要推动作用。”

河湖长制全面推行以来，中国构建了党政负责、流域统筹、区域协同、部门联动、社会参与的河湖保护治理格局，凝聚起河湖保护治理的强大合力。

河南与山东签订横向生态补偿协议，打造沿黄生态廊道共护“悬河”安澜，日益凸显生态效益和社会效益；龙羊峡、刘家峡、三门峡、小浪底等40座大型水库为防洪、调水等提供坚实支撑；黄河调水调沙33次，下游主河槽平均下切3.1米，扭转了河床淤积抬升的历史……

80年间，从“三年两决口，百年一改道”到岁岁安澜，“地上悬河”换了模样。两岸沃野千里，成为粮食重要生产基地，特色产业与生态保护实现有效结合，黄河滩区百万群众安居梦圆。

来 源：新华网

原标题： 中国综合治理“地上悬河”造福人民

记者 邵琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com