开幕在即，第九届进博会有哪些看点

新华网 2026-11-05 11:02:38

第九届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。本届展会汇聚162个国家、地区和国际组织，4142家境外企业参展，整体面积首次突破44万平方米。盛会启幕前夕，哪些看点值得期待？

第九届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。本届展会汇聚162个国家、地区和国际组织，4142家境外企业参展，整体面积首次突破44万平方米。

盛会启幕前夕，哪些看点值得期待？

11月2日拍摄的国家会展中心（上海）。新华社记者 丁汀 摄

看点一：“朋友圈”再扩容，市场信心持续走强

本届进博会规模再创新高：企业展面积首次突破37万平方米，4142家境外企业参展，数量为历届之最。其中，九届进博会全程参展的企业和机构近200家，首次参展的新面孔企业超2000家。“朋友圈”持续扩容，是全球企业用脚投票的生动注脚。

“全勤生”ABB带来五款中国首发产品，从直流母线系统到物联网断路器，AI技术深度融入电力与生活场景。

“ABB作为‘全勤生’持续把创新带到现场、把合作落到实处。”ABB（中国）有限公司总经理康亮说，期待与新老客户面对面交流，在开放合作中共同打开增长新空间。

克劳斯玛菲是九届全勤企业，这家拥有180余年历史的德国橡塑装备龙头，持续构建覆盖材料、装备、产品的应用生态。

欧莱雅将进博会作为全球投入最大的展会之一。“进博会见证着欧莱雅与中国之间一场真正的双向奔赴。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官博万尚说。

老友毕至、新朋不断。超2000家首次参展企业覆盖制造、消费、服务等多个领域，带着各自优势产品寻找中国市场机遇。

国家展规模进一步扩容。69个国家和国际组织参展，主体数量超过上届。加拿大、斯里兰卡担任主宾国，摩尔多瓦、罗马尼亚等5国和联合国开发计划署首次登上进博会国家展舞台。

看点二：首发首展创历年新高，中国成全球硬核创新重要秀场

进博会不仅是全球新品“首发地”，也是前沿技术“首秀场”。本届进博会全球首发、亚洲首展、中国首秀的代表性展品超过480件，数量创下历年新高。

前沿技术成果集中亮相，覆盖人工智能、医疗健康、养老服务、循环经济等领域，代表全球产业创新的最新方向。

来自美国的高通公司连续九年参展，带来全球首展的6G终端原型机。展台同步呈现智能体设备、骁龙旗舰终端等，展现6G与AI融合的技术方向。

生物制药企业杰特贝林在本届进博会上带来4款中国首展产品，并与合作伙伴共同在中国首次发布一套面向罕见病诊疗的智能化医疗体系，以人工智能等数智技术助力罕见病早期诊断。

松下首发智感健康空间解决方案，覆盖居住全场景，打造全龄友好的健康生活体验。耐克将全新篮球鞋款矩阵放在进博会全球首发，多款源自中国本土设计的运动系列产品同步亮相。

西门子能源带来零碳洁净空气绝缘开关设备等中国首展产品，聚焦新型电力系统建设需求。“进博会是西门子能源展示创新技术、深化与中国伙伴合作交流的重要平台。”西门子能源全球高级副总裁、大中华区负责人姚振国说。

为打通新品落地通道，上海建立“6天+365天”常年展销机制，虹桥品汇汇聚120多个国家、6000多个品牌、8.5万款进博同款商品。

为了让全球创新产品更好触达中国消费者，上海首创首发进口消费品检验便利化措施，通关时长由最少7天缩短到最快当天放行。上海市副市长卢山说，上海将以进博会为契机，做全球新品的首发地。

看点三：推动双向产业协同，凝聚全球开放共识

进博会的价值已超越单向商品进口，逐步升级为双向产业协同的重要纽带。

百年德企克劳斯玛菲将中国区创新经验输出至集团全球业务，辐射东南亚、西亚等市场，实现从商品输入到能力共建的价值升级。“进博会搭建起的开放平台，正推动中国市场的创新技术与解决方案走向更广阔的海外市场。”克劳斯玛菲中国总经理任鑫亭说。

同期举办的虹桥国际经济论坛，是本届进博会的重要组成部分。论坛将首次发布《出口中国能力发展报告》，并继续发布《世界开放报告》。

“两份报告一份立足全球着眼共同开放，一份聚焦中国着眼合作共赢。”商务部副部长鄢东说，既为全球开放合作贡献智慧，也为各方共享中国市场提供支持。

进博会不仅是商品与技术的交易平台，更是凝聚开放共识、推动合作共赢的重要载体。“九载进博相约，我们一次次见证中国市场开放发展的蓬勃活力，也更加坚定东芝与中国共同成长的发展信心。”东芝（中国）有限公司董事长兼总裁八木隆雄说。

上海自贸试验区临港新片区是对外开放高地，这里汇聚了不少外资企业，成为观察中国对外开放的一个窗口。本届进博会技术装备展区内，临港新片区展示区集聚100余家参展企业，覆盖近20个国家和地区的20余个产业门类。

在临港新片区展示区，特斯拉首度设立专属展区，场景化呈现智能制造与前沿科技布局；罗克韦尔、利勃海尔等企业带来核心技术，多项全球首发、行业首创成果集中登场，全景展现临港新片区高水平开放与产业集聚成效。

看点四：亚非专区升级，为不发达国家提供更多支持

本届进博会亚非产品专区进一步升级，非洲企业参展面积稳步增长。面向最不发达国家的免费展位面积增长17%，更多来自全球南方国家的企业得以登上国际展会舞台。

“本届进博会亚非产品专区将进一步升级，为最不发达国家提供更多支持。”中国国际进口博览局党委副书记肖露说。展会期间将举办亚非农食产品专场对接等专项活动，帮助当地企业精准对接中国采购商，打通特色产品进入中国市场的渠道。

距离上海万里之外，马达加斯加的山羊养殖户是进博会开放红利惠及全球南方的鲜活注脚。截至2025年底，马达加斯加已向中国出口700余吨羊肉，为马方1600多个养殖户带来实实在在的好处。今年，马达加斯加羊肉将第三次亮相进博会，进一步拓展中国市场。

叙利亚展商穆罕纳德·沙卡利即将成为九届进博会的“全勤生”。2018年，他首次将叙利亚古皂带来进博，如今古皂每月的订货量稳定在5吨以上，“相当于每个月销售2万块大大小小的古皂”。

从特色农产品到初级工业品，从本土特色服务到中小企业创新成果，进博会正成为全球南方国家展示自身优势、对接全球市场的重要窗口。

这场如约而至的东方之约，将把全球好物送到百姓身边，将开放共识转化为发展实效，为世界经济复苏注入更多确定性。

来 源：新华网

原标题： 开幕在即，第九届进博会有哪些看点

记者 杨有宗、周蕊、张千千、潘洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com