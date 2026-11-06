潮新闻 2026-11-06 11:45:52

11月5日凌晨，温州220千伏城西变梅屿储能送出工程正式投产。作为浙江省首个投运的百兆瓦级电网侧新型储能示范电站，温州梅屿新型储能电站共配置80台2.5兆瓦时电池预制舱和40台交流升压预制舱。

11月5日凌晨，温州220千伏城西变梅屿储能送出工程正式投产。

国网温州供电公司供图

作为浙江省首个投运的百兆瓦级电网侧新型储能示范电站，温州梅屿新型储能电站共配置80台2.5兆瓦时电池预制舱和40台交流升压预制舱。该站单次可提供20万千瓦时级削峰填谷能力，约相当于4万户家庭单日用电量，按调度指令，可实现“一充一放”甚至“两充两放”。随着这一巨型“充电宝”通过220千伏送出通道接入温州电网后，不仅为温州电网新增一处电源点，更增添了一份“可充可放”的柔性资源。

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此次梅屿储能并网工程通过220千伏线路接入220千伏城西变并网。国网浙江温州供电主动对接，提前介入接入系统设计，压缩内部审批环节，推动并网流程与送出工程并行推进。检修期间，该公司安排3台中压发电车现场驻点值守，全力做好保供线路风险管控，工作人员每日巡检，确保电站在迎峰度冬关键期顺利投产送电。

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在温州“十五五”水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”布局中，梅屿储能是新型电网板块的关键调节节点。该站依托220千伏主网，一方面消纳新能源富余电量，另一方面按需向制造、算力等重点负荷送电，助力构建“电网大容量储能+用户侧分散储能”的联动体系。同时，作为虚拟电厂的核心载体，梅屿储能聚合分布式能源、各类新型储能资源与可调节负荷，实现广域协同调度，有力推动电力平衡模式从“源随荷动”向“源荷互动”转变。

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工程投运后，每年可新增4.8亿千瓦时清洁能源消纳空间，减少碳排放约38万吨。同时，在夏冬用电高峰可平抑片区负荷波动，在电网异常时可快速切换为应急备用电源。随着虚拟电厂商业模式成熟，储能还可通过峰谷价差、需求响应、调频市场获取收益，反哺运营主体，为周边制造、算力、冷链物流产业输送稳定绿电，成为“电力促进共同富裕”的鲜活样本。

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原标题： 温州220千伏城西变梅屿储能送出工程投产

通讯员 孟航 潘莞奴 戴佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com