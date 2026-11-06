全网都在求同款，爸爸用AI改造电视防止儿子沉迷，开机广告变语数英题目！

橙柿互动·都市快报 2026-11-06 14:22:09

10月30日，网友“我想做个好爸爸”在社交平台发帖反映，他把电视模式改了一下，儿子再也无法肆无忌惮地看电视了，电视秒变考场。“儿子每天趁我出去跑代驾时，就开始看电视，家里没人管怕他停不下来，就改了电视魔，开机广告没了，换成了语数英三科的答题，是按课本和学校进度出题，每看10分钟答一次题，答对了才能继续看10分钟，答错再加一道题……”帖子获网友11.9万次点赞，2.5万次收藏，留言近5000条。

10月30日，网友“我想做个好爸爸”在社交平台发帖反映，他把电视模式改了一下，儿子再也无法肆无忌惮地看电视了，电视秒变考场。“儿子每天趁我出去跑代驾时，就开始看电视，家里没人管怕他停不下来，就改了电视魔，开机广告没了，换成了语数英三科的答题，是按课本和学校进度出题，每看10分钟答一次题，答对了才能继续看10分钟，答错再加一道题……”帖子获网友11.9万次点赞，2.5万次收藏，留言近5000条。

担心13岁儿子独自在家沉迷看电视

父亲把需求丢给AI，让电视变成考场

11月4日，记者联系上了发帖网友何先生，1980年出生，湖北人，定居深圳。

何先生说，他也是一个爱玩的人，爱玩也是孩子的天性，直接把电视关掉不给孩子看，不符合他的行事原则，要不就做题看电视吧，一开始是想让儿子练英语口语的，最后选了语数英三科答题。

“以答题的方式中断孩子的娱乐时间，并不是不让他看电视，是希望他不要沉迷，影响到休息，更是想打破常规思维，让他通过自己的方法达到目的，至于他采用何种方法我都能接受。另外白天儿子上学我在家，晚上儿子在家我上班，他妈妈每周都要加班几天，得加班到很晚，13岁的儿子常常独自在家，我和儿子在一起的时间少，也想通过这样的方式增进父子间的互动。

“把需求丢给了我的AI，是否有操作性，如何实现都由AI来完成。我的AI说可以，还给了几种方案，前提是得让它连上我家的电视机。找到小米电视的开发者模式，人工对我的AI进行了电视系统授权，之后开始测试，10月29日（周日），我们就完成了通过答题看电视的系统设置。

“系统出题会涉及超纲，儿子如果一直答不出来不愿意玩就没意思了，一开始我就留下了bug，只要答3道题无论对错都能续看10分钟，刚开始他会认真答题，但很快发现存在bug不好好答了，我把bug改掉了，要求答错一题再加一题。他又找到了新对策，通过开关机重启电视，最终还通过出题系统的3秒时间差，把那个APP给删了。当晚我接了一个大单，代驾去了广州，等人的时候才发现的，我通过手机APP问我的AI，得知电视上的APP被删除，它已经无法访问电视。第一个晚上以我和AI败阵收官。

“回家后我重装了APP，并把APP设置成了系统文件进行隐藏，同时又担心答题太难他解决不了失去兴趣，就把出题的难度降低了……我其实最希望他能通过AI来解决这些问题，他其实是个自律的人。我发布的视频是29日、30日在家偷偷拍的，30日发在小红书上，31日发的视频号，本来想能有一两万的播放量就满足了，没想到两天就爆了，两个平台播放量超540万。视频火了很多媒体联系采访，我没想过当网红，大多婉拒了，大量的网友和我说也想装这个APP到电视上，11月1日开始，我暂停跑代驾了，开始完善我的APP，希望未来可以和大家共享。”

和AI递进式学习已近四年

AI智能体成了员工和管家

何先生大学时学的是美术，毕业后到深圳创业，从事跨境旅游，一做就是10年，之后公司成功被收购，他选择了退出，并进入了跨境电商行业。

“现在，家里那台24小时开机的电脑就是我的员工，每天我会布置任务给它，我通过手机APP和它连接，它就是我的AGENT（人工智能领域的‘智能体’，简称‘AI智能体’），管理我的日常生活、工作和项目（智能创新类）。我有什么想法就会和它交流，进行深入探讨后，就开始让它干活。”

“我也是ChatGPT（由美国人工智能公司OpenAI开发的对话式人工智能产品）最早那批用户，他们官宣一周内我就注册了。2022年11月开始，我一直在和AI进行递进式的学习。

“AI是真正可以改变我们生活的，AI时代我们不需要懂编程，技术层面的事AI都能帮我们实现，自己训练出来的‘AI智能体’更适合个人的需求，不像通用大模型适配的是大部分的通用需求。比如你觉得导航不好用，可以让‘AI智能体’为你定制一款导航，更适合你自己。今年暑假，我们带着孩子从深圳骑行700多公里去湖南就是这么干的。就像现在很多人问我怎么实现答题看电视，大家也可以把问我的问题丢给AI，它会告诉你可不可行，该如何实现。”

何先生的工作台

发现孩子和他不亲

爸爸做出决定：退出工作陪伴孩子

创业时期的何先生忙于工作，儿子是爷爷奶奶带，在儿子4岁那年，他发现孩子和他不亲，连抱都不让他抱，于是做出了一个决定，退出工作陪伴孩子，那一年，他订了两张飞机票，带着儿子去了重庆旅游，两个人同吃同住同游，父子感情得以重建。

“自那以后，都是我讲故事陪伴儿子入眠，开灯讲故事担心影响到他睡觉，不开灯故事书又看不见，用手电筒他就会凑过来看，你知道我最后是怎么解决的吗？我就自己编故事讲给他听。儿子读三年级时， 我带着他从深圳骑行1000多公里回到湖北。儿子读5年级时，我让他独自坐高铁回湖北，担心他在高铁上睡过头错过站，让他带上iPad，又担心他沉迷玩iPad，我修改了6位数密码，并自制了一个解密游戏，只告诉他密码就在两本暑假作业题库里，其他未做任何提示。在高铁上他花了两三个小时真的解开了密码，解密时还顺带完成了对应的暑假作业，那趟列车4个多小时就到了，玩iPad的时间也不是很长，他也顺利到站下车。

何先生儿子5年级时独自乘高铁回湖北老家

何先生和他儿子

“今年我儿子小学毕业，暑假，我们两个同学家庭骑行去了湖南。两个爸爸带着四个孩子，我外甥已成年，他同学还有个读三年级的弟弟。十几天骑行700多公里到达湖南邵阳把同学送到家，6辆自行车寄回深圳。我可能和别的父亲不一样，我更关注孩子的体验和成长。这次骑行就是让我的‘AI智能体’做的规划和导航，我只提供需求，‘考虑到3年级的孩子，每天骑行距离不要太长六七十公里，优先考虑住宿，不能骑着骑着前不着村后不着店，吃要吃好，景点不去……’之后‘AI智能体’定制了一个小程序给我，通过算法搞定。实际前3天它只让我们每天骑行四五十公里，主动给了我们一个预热适应期，最远的一天骑了90公里。行程中一旦遇上意外，我们再重新规划调整，‘AI智能体’为我省去大量需自己做攻略的时间。”

暑假700多公里跨省骑行

每个人都在成长，父子感情更融洽

今年暑假，从深圳骑行回湖南邵阳的另一位爸爸姓张，1984年出生，湖北人，定居深圳。

张先生说，这次的骑行体验一个字就是“爽”，真的非常的痛快，出发前还担心自己的身体受不受得了，担心膝盖和老腰，毕竟年纪不小了。孩子们经常锻炼，他不太担心。湖南邵阳是儿子的外婆家。张先生的爱人说，他们7月5日出发，7月17日到家，13天骑了700多公里，听了他们的骑行分享，她羡慕得不行。

“小朋友们也感觉‘爽’，过程虽然很辛苦，但对孩子们非常有意义，这件事做完和谁讲都是牛气的，这次的经历终生难忘。因为是暑假天气非常热，每天遇上溪流，都会去游个泳，洗去一天的疲惫。沿途的风景极美，还有各地的美食，有相当多的美好回忆，清远本地鸡我们就吃到了四五种。在连州东陂镇的溪流看到了3头水牛，我们下水和水牛一起游泳，那里有山有水有夕阳，是一个非常安静的村庄，真的很美。阳山县白沙村很偏僻，连小卖部都没有，我们骑行路过时水都喝完了，路过的汽车把仅有的两瓶矿泉水给了我们，我们6个人分着喝，赶到村里是下午四五点，中饭吃完晚饭没开始，当地的村民非常热情，看我们是骑行的，村里刚好有老人办寿宴，他们临时给我们做了一桌好吃的，和他们聊天，了解当地的风土人情，感觉真好。”张先生说。

“大太阳天坡太长太陡骑不上去，我推两辆车，兄弟俩一前一后合推一辆车，齐心协力把车推上长坡非常美好，下坡又是风驰电掣的，非常‘爽’，当然安全措施都准备齐全，头套、防风镜、手套、护膝……还得会补胎，路上车胎爆了很多次，刚开始补胎要一个小时，后来20分钟轻松搞定。最后那个晚上我们骑到一个小镇上，镇上的酒店很普通，如果要住更好的得再骑20多公里，最后让孩子们自己做决定，他们选择留宿小镇，一间房才70元。太热了，这个骑行真是对意志的一个锻炼，这一路对每个人都是成长，孩子更是在快速成长，这一路我们父子的感情更加融洽。

后方是张先生两儿子合力推车

“我和蛋哥（何先生）因孩子是同班同学相识，熟悉起来是孩子四五年级时，我成了他们班的足球教练。蛋爸是一个随性又细心的人，感情丰富，有故事，有深度，是中年男人很喜欢的类型。他的动手能力特别强，他家的鱼缸是他自制的，并自制过滤净化系统。他做的答题看电视程序火了，我是知道的，这个不仅好玩，还击中了太多家长的痛点。我两个儿子睡高低铺，他们商量好不告诉爸妈，半夜2点起来玩平板，后来被他们妈妈发现，查了使用记录发现还不止一次，把孩子妈妈气得不行。”

来 源：橙柿互动·都市快报

原标题： 全网都在求同款，爸爸用AI改造电视防止儿子沉迷，开机广告变语数英题目！

本文转自：温州新闻网 66wz.com