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法国全国性罢工影响巴黎多个知名景点运营

央视新闻 2026-11-06 14:23:24
当地时间11月5日，法国举行全国性罢工和示威活动，巴黎多个知名景点当天营业受到影响。

当地时间11月5日，法国举行全国性罢工和示威活动，巴黎多个知名景点当天营业受到影响。

埃菲尔铁塔官方网站当天发布公告说，受全国性罢工影响，埃菲尔铁塔当天关闭。卢浮宫博物馆官网当天也发布公告说，博物馆当天对外开放，但部分展厅临时关闭。

奥赛博物馆官网当天发布公告说，受全国性社会运动影响，博物馆提前至18时闭馆。而该馆周四通常设有夜间参观活动，营业至21时45分。

据法国方面5日消息，法国内政部当天公布的初步估计显示，截至当天17时，全国有近60万人参加示威游行。

来　源：央视新闻

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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