新华社微信公众号 2026-11-06 14:24:51

11月6日，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”在上海交付。

11月6日，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”在上海交付。

“爱达·花城号”由中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司建造，总吨位达14.19万吨，总长341米，拥有2130间客房，满载可容纳5232名旅客。相较于首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”，“爱达·花城号”更大更绿色更智能，同时在邮轮设计装饰、智能科技、服务体验等方面更具“中国风”特色。

伴随着“爱达·魔都号”平稳运营约250个航次与“爱达·花城号”完成交付，我国国产大型邮轮完成了从单船突破到系列化建造的关键跃升。

交付后，“爱达·花城号”将按计划开展试运营航次和首航前各项筹备工作，计划于11月12日抵达广州南沙国际邮轮母港，并于11月22日从广州开启首航季。

来 源：新华社微信公众号

原标题： 第二艘国产大邮轮，来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com