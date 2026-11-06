新华网 2026-11-06 22:49:57

近日，南京地铁对站内导向标识进行了更新，其中会“拐弯”的指路牌在网络走红。

近日，南京地铁对站内导向标识进行了更新，其中会“拐弯”的指路牌在网络走红。不同于传统设计，这些指路牌把转弯、下楼的行进路线直接画出来，旅客一眼就能看懂。网友暖心评价：“这箭头恨不得带着你到站台”。

小小指路牌，没有复杂的高科技加持，却回应了很多人的出行需求。大型交通枢纽里，人流交错、台柱林立，细致清晰的导向标识，能让旅客少一分踌躇，多一份从容。公共服务的温度，往往就藏在这种“多想一步”的绣花功夫里。

放眼各地，这样暖心又贴心的便民服务，还有很多。

在北京大兴国际机场，各种“絮絮叨叨”的提示牌在社交平台上广受好评：“中转旅客看这儿”“不管去哪个登机口，您都得先下楼”……充满地域特色的口语化表达，不仅拉近了与旅客的关系，也能让人一眼就抓住关键信息。

在广州市花都区炭步公交总站，总有一群老人挑着担、背着筐，赶“花5路”头班车进城卖菜。为了减轻老人们的奔波之苦，头班车都会绕行几百米直达市场门口，再返回原路线。这样安排，既照顾了菜农需求，也不影响上班族的正常通勤。

还有前段时间，北京顺义一所小学巧用横杆改造便民长椅，无需多占空间，又能解决家长接孩子时无处歇脚的痛点。火出圈后，福建厦门、山东临沂、四川泸州等地陆续跟进，获得广泛好评。

这些便民举措场景不同、形式各异，但人性化服务逻辑相似：不僵化固化，因地制宜服务好群众，看见具体的人，回应具体的难，把事做到群众心坎里。

南京地铁的指路牌走红，反映人们对更优质服务的普遍期待，也有对这种精细化治理思路的由衷认可。从交通枢纽细致暖心的提示牌，到各地推行的惠农专线、便民公交，一处处微改进接连涌现，汇聚成民生服务持续提质的融融暖意。值得复制的从来不是具体的设计样式，而是站在群众视角“多想一步”和改善优化的服务自觉。

为民创新，标注着公共服务的温度，也见证着社会前行的力度。发展的脚步，既向着更高更远的目标阔步向前，也向着每一个普通人的烟火日常扎根，让我们生活的城市更有活力、更有温情。

记者：黄浩

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨“拐弯”的指路牌，通往人们心坎里

图源：张倩 王晔

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com