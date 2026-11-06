人民锐评：让陪诊服务靠得住用得好

人民日报 2026-11-06 22:51:40

近年来，瞄准看病就医的痛点，社会化陪诊服务逐渐兴起。

老年人独自去医院常面临挂号难、找科室难等不便，一些患者去其他城市就医时对医院情况不熟悉……近年来，瞄准看病就医的痛点，社会化陪诊服务逐渐兴起。

陪诊服务不是可有可无的“跑腿生意”，而是人口老龄化、就医数字化等因素共同催生的现实需要。

近日，《社会化陪同就医服务 基本要求》国家标准正式实施。陪诊行业首个国家标准的落地，为陪诊服务立了规矩、划了边界。

过去一段时间，在快速扩张过程中，陪诊行业出现了一些乱象。有人打着陪诊的旗号做“黄牛”“号贩子”的生意，价格虚高、隐性收费、夸大服务承诺等也时有发生。这不只是个别从业者行为失范造成的，背后还存在着标准缺位、责任不清、监管滞后等问题。

这项国标的出台实施，正是推动行业走向规范化、标准化的标志性一步。它对陪同就医服务边界作出了清晰界定，可以提供诊疗向导、代替排队、领取药品、陪伴交流等服务，但不能提供涉及检查结果判读、代为选择或同意治疗方案等服务。清晰的边界划分，不仅给行业和从业者划定了行为红线，本质上也是在回答陪诊人员的身份问题：只能做就医辅助，不能越位成为诊疗主体。

更关键的是，国标明确社会化陪诊的服务提供者为机构。这意味着陪诊服务将从长期以来的以个人零散接单为主的模式，转向机构化运营。过去在个人接单模式下，资质难以规范，服务和收费也存在较大的随意性，纠纷难处理；转为机构化服务后，人员筛查、服务范围、收费规则、纠纷处置、消费者维权等都将有更明确的依托。

也应看到，这是一份推荐性国家标准，并非强制性标准。它靠什么“硬”起来？

不仅靠行政监管，也有赖于市场信任机制的良性运转。推荐性标准一旦进入服务合同、平台规则、机构承诺以及保险理赔中，就能转化为可核验、可追责的约束条件。消费者可以按标准核验服务内容，平台可以按标准筛选机构，纠纷处理也可以把标准作为重要参照。也就是说，国标不是靠“一刀切”强制生效，而是通过合同化、平台化，逐步变成规范行业运行的硬规则。

长远看，机构化转型有助于行业提质扩容。零散个人模式很难建立从业者统一培训体系，也难以提升行业整体社会信任度。依托标准化的机构运营，行业有望加速提升服务口碑，赢得更多社会认可。

国标实施只是起点。以此为契机，及时跟进配套监管措施，强化行业自律，才能让标准更好发挥效用，推动行业健康发展。实践中，也需要与时俱进完善相关规范。对陪诊行业而言，规范不只是约束，更是底线；不只是限制不良现象，更是让这项民生服务走得更稳、更远。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：金台岩

原标题：让陪诊服务靠得住用得好（人民锐评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com