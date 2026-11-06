人民日报 2026-11-06 22:52:27

“坚持服务使命任务，坚持以党的政治建设为统领，坚持全面从严，坚持问题导向，坚持守正创新，坚持以上率下，坚持依规治党”，党的二十届五中全会明确持之以恒推进全面从严治党遵循的原则。本版今起推出系列评论，与广大读者一道，学习贯彻全会精神，深入理解把握“七个坚持”，更好凝聚奋进力量。

——编 者

周末休闲，口袋公园抬脚即到。长假出游，国家公园尽现山河盛景。

“见缝插绿”，全国已建设5万多个口袋公园；首批国家公园设立5周年，见证自然保护地体系的系统性重构……从口袋公园到国家公园，新时代生态之变可感可及。

2012年11月，十八届中央政治局常委首次集体亮相，习近平总书记列举了老百姓期盼的10个“更”，其中就包括“更优美的环境”，郑重承诺“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。

说到做到。今天，中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

“我们党胸怀共产主义远大理想、立志于中华民族千秋伟业，坚定地把历史和人民赋予的重任扛在肩上”。勇担历史使命，把握历史主动，中国共产党为什么能？

打铁必须自身硬。把“服从服务于党和国家事业发展”作为党的建设的重要原则，通过全面从严治党使党的建设同党和国家事业紧密结合，是重要秘诀。

党的二十届五中全会审议通过《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》（以下简称《决定》），提出持之以恒推进全面从严治党遵循的7条原则，排在首位的就是“坚持服务使命任务”。

回看生态之变。面对环境污染频发、粗放发展难以为继等“发展起来以后的问题”，以习近平同志为核心的党中央着眼中华民族永续发展，以前所未有的力度抓生态文明建设。

看一条河。中央生态环保督察一次次“亮剑”，黄河保护法出炉，新时代“黄河大合唱”旋律昂扬。

看一片天。京津冀大气污染联防联控，打响蓝天保卫战，让蓝天常驻。

看一片林。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，福建三明打通“两山”转化通道，好生态化为真金白银。

思想引领，组织保障，制度护航，“两山”理念在中华大地落地生根，生态文明建设发生历史性、转折性、全局性变化。

由一域可观全局。新时代以来，从历史性消除绝对贫困，到经济总量不断迈上新台阶，我们成功书写两大奇迹新篇章，比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标，“全面从严治党发挥了根本保障作用”。

由此，更能领悟《决定》“谋划提出各项政策举措都紧扣党和国家事业发展需要”的深远考量和实践指向。

从净化党内政治生态来看。

强化宗旨意识、加强政治监督，以政治生态之好，促营商环境之优、增基层治理之效，是我们党引领经济社会发展的重要抓手。

浙江金华市，归集全市128万余家企业超1500万条信息，向企业推送惠企政策，政策匹配精准度超95%。从“企业找政策”到“政策找企业”再到“跟着企业一路办下来”，政商关系既清又亲，市场兼具活力与秩序。

“增强共产党人的党性”“驰而不息正风肃纪”……《决定》部署7项战略任务和重大举措，正是要巩固好发展好风清气正的政治生态，护航中国式现代化行稳致远。

从干部担当作为来看。

一张履职清单，为基层“松绑”减负。江西龙南市，166项基层接不住的额外任务交回上级部门。“把劲儿使对地方”，干部干事的精气神提振了，老百姓的获得感提升了。

实践表明，“严并不是要把大家管死”，而是要打造政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的高素质干部队伍，推动广大党员干部在遵规守纪中放手干事创业。

“使命型政党”，许多人从这一角度观察和理解中国共产党。有外国政要感慨：“你们总是制定各种规划，而且各种规划总是能实现。”

新长征路上，管党治党越有效，经济社会发展的保障就越有力。深刻把握新时代全面从严治党经验，坚持服务使命任务，持之以恒推进全面从严治党，我们定能以中国共产党之治不断开创中国之治新境界。

作者：何 娟

原标题：服务党的使命任务，打铁必须自身硬（评论员观察）——持之以恒推进全面从严治党①

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com