人民日报 2026-11-06 22:53:08

提高生命质量，这是一种深厚的人文关怀，也是社会文明不断进步的生动写照

【人物】陆勇

【事件】电影《我不是药神》主人公原型陆勇有望停药了。当年，治疗慢性粒细胞白血病的进口原研药价格昂贵，他不得已行走规则边缘、寻求平价的仿制药，并将购买渠道分享给病友，也因此受到处罚。如今，得益于创新药供给和医保兜底，对他来说，吃药已不是难事。他还准备在严格监测下逐步停药，追求更高的生活质量。

【点评】

“只要有药吃，我就能活下去。”不幸患病后，陆勇的想法很简单，却道出了相同境遇患者的共同心声。“停药是我的梦想。”如今，吃药已经不是难题，陆勇开始审视药物对身体的副作用以及服药对生活节奏的限制。

从“生存下去”到“活得更好”，20多年过去，陆勇的愿望变了。改变何以发生？个人与病魔抗争的经历，也是一个国家卫生健康体系发展进步的缩影。

创新创造，解决“有没有”的问题。

由于研发成本高、患者数量少等原因，一些重大疾病的“救命药”曾价格高昂，还有不少疾病长期没有特效药。破解困境没有捷径，必须回到“原点”打基础。

看研发。截至2025年底，我国在研创新药总数已占全球总量的1/3；今年上半年获批上市的11个新靶点、新机制药品全部为国产自主研发……以长期主义的耐心“啃硬骨头”，国产创新药开花结果。

看政策。近年来，医保基金对创新药的支出大幅增加。比如，治疗慢性粒细胞白血病的格列卫，纳入医保目录后报销比例超70%。曾经数十万元的罕见病脊髓性肌萎缩症（SMA）特效药，进入医保目录后花费不到4万元就可以用上。

这些年，陆勇身边的病友用上了国产的二代、三代慢粒药物。医药创新带来生的希望，医保兜底让好药价格不再高不可攀，不仅让患者有了对抗疾病的更强大“武器”，也有助于坚定他们战胜病痛、乐观生活的信心。

机制改革，解决“快不快”的问题。

设立突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批4个加快通道，不断缩短药品审批时间……药品审评审批制度改革持续推进，有效提升药物供给的时效性。

今年，我国首款广谱抗癌靶向药开始在各大医院临床应用，从提交上市申请到正式获批仅用时8个月。让“人等药”变为“药等人”，就能把握住更多治疗康复的“黄金窗口期”，让患者少一些等待的焦虑与“赶不及”的遗憾。

理念革新，解决“好不好”的问题。

陆勇展望做一个“正常人”的将来，坦言“简直有一种重生的感觉”。“重生”背后，有严密的监测和定期的随访作支撑。

从筛查、诊断，到治疗、随访，这种精细的健康管理并非个例。山东探索应用血友病全周期管理模式，广东深圳福田构建罕见病“三级联动”防治网络……优质资源沉下去，服务送到家门口，让高质量“带病生存”与“无感”康复成为可能。

治病不再是生活的全部，患者也有权利追求高品质生活——这种理念越来越深入人心。治疗“人的病”，也呵护“病的人”，帮助患者减轻痛苦，提高生命质量，这是一种深厚的人文关怀，也是社会文明不断进步的生动写照。

陆勇故事的背后，是我国日益强大的医疗服务能力、医保支撑能力和医药创新能力。扬优势、固基础、补短板、强弱项，相信随着健康中国建设不断迈出坚实步伐，电影中那般让人“泪目”的别离定会越来越少。

作者：卢 涛

原标题：从“生存下去”到“活得更好”（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com