人民日报 2026-11-06 22:53:57

最近一段时间，跨界融合在影视行业兴起，银幕不再有边界，剧组不再限档期，一扇扇通往多元消费场景的大门因“影视+”而打开。

在浙江横店影视城，游客争相打卡“落地签”短剧体验，普通人也能沉浸式“进组”，年轻人演主角逆袭，阿姨们扮后宫娘娘，圆一把演员梦。

北京耀莱成龙影城（五棵松店）推出全国首家巨幕沉浸游戏空间，白天承接团建沙龙、派对活动，夜幕降临再回归电影放映。

业态翻新、服务升级、跨界牵手，影视行业正跳出传统单一模式，开拓发展的新赛道。

需求在哪里，趋势在哪里，机遇就在哪里。创新是把握“影视+”机遇的关键引擎。

当影视与餐饮零售碰撞，主题餐厅、联名周边让观众把观影的快乐延伸到日常生活；当影视与文旅产业融合，取景地变成热门打卡点，跟着镜头“种草”成为游客出行的新选择；当影视和研学体验结合，专业的影视知识讲解、有趣的拍摄体验，让观众在玩乐中收获新知……这些跨界融合的尝试，既盘活了影视行业沉淀的内容资源，也为关联消费注入了文化内涵，带动更多消费场景从“一次性体验”向“持续性运营”转变。

文化，是“影视+”跨界融合的主轴。业态拓展、场景创新、消费转化，都要围绕这根主轴铺展。

北京依托第三十八届大众电影百花奖举办“仲夏电影嘉年华”，打造全市13个光影市集矩阵，升级“票根经济”，观众持票根等凭证即可在全市40余个商圈、1100余家商户享受餐饮折扣、购物满减等联动优惠。

从“放一部电影”变成“激活一片消费”，以影视叙事、文化底蕴为基础，连接内容生产与消费场景，既是为群众美好生活添砖加瓦，也可以推动文化价值与市场效益双向赋能，激活可持续的消费新活力。

长远来看，“影视+”的发展仍需在守住内容核心的基础上稳步探索。离开文化内核，再热闹的打卡项目、沉浸式体验，都有可能是短暂热度。唯有以优质内容为根，以创新服务为枝，才能让“影视+”结出更多消费新果。

推动影视行业高质量发展，归根结底要找到符合规律的演化进阶之路，让供给和需求互促共进。国家电影局、市场监管总局印发的《关于促进电影院多样化经营 繁荣发展电影院文化的通知》明确提出，“将电影院打造成为集观影、社交、娱乐、消费于一体的综合性文化体验空间”。

既端出丰盛的文化大餐，又带动上下游产业齐飞，持续以“影视+”拓宽消费的边界，有利于更好满足人民群众多样化、多层次、个性化的精神文化需求，充分发挥文化产业的社会效益和经济效益。

消费的潜力，常在触手可及的身边。当越来越多的“老买卖”学会“新吆喝”，当越来越多的“旧玩意”玩出“新花样”，中国超大规模市场必将在供需适配中激荡澎湃不息的动能。

作者：李 攀

原标题：消费潜力，常在触手可及的身边（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com