变与不变间，看见乌镇的“开源”

好评如潮 2026-11-06 23:17:37

江南水乡，最不缺的是桥，最寻常的是水。桥让人过河，水让万物相通。2014年，首届世界互联网大会在乌镇落下永久会址时，这座古镇递给世界的第一张名片是“互联互通，共享共治”。十三年过去，2026年的乌镇峰会以“开源开放，共建共享”为主题拉开帷幕，27场分论坛、430余项领先科技奖申报成果、全国首个开源主题生态体验馆......十三年间，看得见的是议题更迭、技术跃迁与角色升维，看不见的是一条贯穿始终的“水脉”——让互联网真正连接世界，惠及每一个人的朴素初心。

水脉改道，不改其向。连接的形式在变，互联互通的底色不变。首届互联网大会谈“互联互通”，面对的是一个“把人和人连起来”的时代命题，聚焦的是网络互联、信息互通，让世界变成地球村。2026年的乌镇，“连接”不再只是人与人的链接，而是智能体与智能体的互信互联，是空天地海的一体化网络体系，是6G原型机与星载基站铺开的全域覆盖。从“人与网”到“万物智联”，连接的颗粒度在变细、维度在变深、对象在扩充，但“互联互通”的指向没有变——让每一个主体都能低门槛地进入网络、平等地交换信息，让每一次连接都能产生真实价值。乌镇见证的是连接方式的一再改写，但让世界真正连起来的初心没有变。

水势涨落，不改其润。技术的焦点在变，发展普惠的底色不变。十三届互联网大会，技术焦点一路更迭：从4G、云计算、移动互联网的普及，到人工智能、量子计算、具身智能等站上舞台中央。2026年世界互联网大会领先科技奖，有半数以上与人工智能直接相关。技术浪潮在奔涌，议题焦点在变，这是峰会最直观的“变”。然而，技术越前沿，越要回答“为谁而用、由谁受益”。2026年获奖项目中，有能预测癌症术后复发风险的AI诊疗工具，有已经帮助截肢患者重新抓握的智能仿生手；峰会首次推出“开源青年说”，让会场外的人也能接触到技术温度......润泽的对象仍然是具体的人，普惠的落点仍然是发展的成果由更多人共享。

水汇百川，不改其归。中国的角色在变，命运共同体的方向不变。2014年，乌镇峰会更多是中国向世界打开的一扇窗：让中国看见互联网的世界，也让世界看见中国的互联网。十三年后，中国不再只是峰会的举办地，而是开源生态的实质性贡献者：通义千问、Deepseek等等“浙产基础模型”选择将代码、架构和可能性交到更多人掌心，深度求索在峰会前夕宣布进一步全面开源推理框架。软件时代，中国更多的是开源思想的受益者；人工智能时代，中国变成了重要的贡献者。但无论身份如何变化，中国参与全球互联网治理的价值观念没有变。第二届乌镇峰会上提出“四项原则”“五点主张”，构建网络空间命运共同体从此成为峰会一以贯之的主线。十三年间，主题从“互联互通”走到“智能向善”，再走到“开源开放”，每一次迭代方向却始终朝着同一个归处：网络空间不应是零和博弈的棋盘，而应是各方都能涉足、都能受益的公共空间。

十三届，对千年古镇不过檐下滴水一瞬，对一项重塑人类连接方式的事业，却已足够让一条河道显出走向。水过十三道，潮向未曾改。真正有生命力的“变”，是让“不变”在每一代技术条件里找到新的实现方式。

作者：金安涵

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com