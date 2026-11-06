以“微治理”涵养城市文旅“留量”

好评如潮 2026-11-06 23:17:37

当千万游客奔赴一座城市，决定他们是否愿意留下来过夜的，究竟是山水风光，还是街头的点滴服务？今年国庆，温州交出一份亮眼文旅答卷：省文广旅厅大数据显示，截至10月7日，假期去重全域游客537.7万人次，全省第三；过夜游客288万人次，过夜占比53.6%，旅游综合收入74.6亿元。耀眼数据背后藏着朴素道理：文旅竞争早已跳出景观比拼，接得住、留得下才是真功夫。一张停车单、一句问询，便是游客给城市打分的微小考场。

流量看瞬时热度，留量看治理效度

长期以来，不少地方将游客人次当作文旅核心指标。打卡即走的一日游，只能制造短期流量，很难沉淀口碑与持续收益。温州53.6%的过夜率，正是本次数据最值得品读的亮点。游客选择留宿，意味着愿意沉浸式感受城市，是一份实实在在的信任投票。

“接得住”考验城市硬承载力。客流洪峰下，景区调度、交通保畅、食宿保障，依靠基础设施和应急预案守住底线。而“留得下”比拼城市软实力。它不取决于名山胜景，而是由无数碎片化体验共同决定：停车秩序、问路答复、便民配套。一张停车单，检验交通精细化管理；一句问询，彰显公共服务温度。游客的体验，就藏在这些不起眼的细节之中。

小事藏文旅体验，细节是隐形考场

很多人将文旅局限于景区、民宿、游乐项目，却忽视公共服务本身就是文旅体验的重要一环。游客对城市的印象，往往诞生于偶然瞬间：拥堵无序、指引模糊，再好风景也会减分；一次耐心指引、顺畅的停车管理，就能收获好感。

这些细碎场景，正是城市“微治理”的主战场。文旅提升不能只盯着景区围墙内，更要统筹景区之外的城市空间，实现“全城皆景区”。不少城市热衷于打造网红打卡点、线上营销引流。宣传可以吸引游客前来，却无法留住游客。营销负责“引客进门”，微治理负责“留人走心”，后者才是文旅长久发展的根基。

高光不应是特例，治理要归于常态

假期火爆是阶段性高光，但文旅治理不能只做“假日专项工作”。客流退去后，假期暴露的停车、咨询、通行短板，正是日常治理持续优化的方向。文旅高质量发展，不能只追求节假日漂亮报表，而要把假期高标准服务固化为城市常态。

文旅发展还要兼顾本地居民权益。游客与市民共享城市空间，配套设施既要服务外来访客，也要保障市民正常生活。优质文旅生态，追求游客满意、市民舒心的双向共赢。一味追逐流量而挤压本地生活空间，城市独有的烟火气终将消散。温州兼具山水资源与市井烟火，唯有平衡二者关系，文旅之路方能行稳致远。

山水凭细节增色，长久靠治理筑基

一张停车单分量甚轻，一句问询寥寥数语，却承载着城市形象。温州国庆文旅成绩单启示我们：文旅比拼，表层比风景，中层比服务，根本比治理。

流量易得，留量难求。城市文旅真正的竞争力，蕴藏在细微服务场景之中。持续深耕微治理，守住细节温度，把“接得住、留得下”从假日应急能力转化为常态化品质，才能让山水与温情共生，让到访游客成为城市口碑的传播者。

作者：仇露露

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com