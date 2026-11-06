第十三届温州时评赛第二批优秀参赛作品展播

好评如潮 2026-11-06 23:17:37

编者按

为深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，聚焦“十五五”规划开局要求与温州创新实践，凝聚强城建设思想共识，由温州市委网信办主办的“智评启新潮 AI创未来” 温州市第十三届时政评论挑战赛火热开展。赛事启动以来，各县（市、区）机关、企事业单位工作人员及广大市民踊跃参与，涌现出一批高质量时政评论作品。

继首批作品刊发展播后，赛事又有多篇作品陆续在新华网、中国发展网、今日头条？潮评、潮新闻、浙江在线等中央重点新闻网站、国家级行业媒体及省级主流媒体平台刊发。现将这批佳作转载展播，供广大读者学习参阅。

政策托底 场景落地 温州数字经济连续三年稳步上升

作者：温州执法铁军队 郑孝倩

11月2日-5日，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇召开，期间“互联网之光”博览会开展，来自54个国家和地区670余家企业携千余项成果亮相。

当前，互联网与人工智能等技术加速融合，已经成为一种全新生活方式、产业变革动能、智能生成力量，对社会经济发展产生重大影响。

温州作为浙江数字经济重要城市，是世界互联网大会乌镇峰会的重要参与者。在“互联网之光”博览会OPC创想岛，温州专属展区围绕政策、载体、服务布展，集中呈现温州OPC创业生态建设成果，“词元天下”“AI翻译官”等项目同步展出。龙湾、瓯海、平阳、龙港四地设展台，把区县一级的OPC探索带到大会现场，展现温州数字产业成果。

中国（温州）数据智能与安全服务创新园‌。

大会之外，近年来，温州以中国数安港、中国智能谷、国际云软件谷等重点平台为依托，持续推动产业链强链补链，让数智产业集聚成势，成绩亮眼。数字经济增加值从2021年的560亿元跃升至2025年的875亿元，增速达12.4%，位居全省第二；数字百强城市排名连续三年稳步上升，成功挺进全国20强；全市规上人工智能核心企业累计营收达136.1亿元，同比增长19.6%……

强劲的发展背后离不开顶层设计的支持。2025年，温州先后编制实施《温州市加快建设人工智能创新发展先行市的实施方案（2025—2027年）》《温州市推进“人工智能+制造”发展三年行动计划（2025—2027年）》，并率先发布AI模型全生命周期合规指引，为数字经济创新发展筑牢底座。2026年，温州再次率先推行数据要素“四证同办”模式。企业只需提交一份申请，即可同步办理数据产权登记、数据知识产权登记、数据资产登记及合规评审。

世界互联网大会乌镇峰会为浙江提供了互联网、人工智能、数字经济的宏观风向，温州则将风向落到自己的产业场景里。从温州到乌镇，隔着具体到宏观、现实到愿景的距离。想在两者之间打通路径，还需要从产权制度、分配机制、法律框架等方面下手，才能在街头巷尾、车间码头写下数字普惠的美好答卷。

风起乌镇，秤在温州：数字普惠的刻度，不在均值在谷值

作者：洞头百岛海霞队 潘晓莉

2026年11月2日，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江开幕。以“开源开放 共建共享——携手构建网络空间命运共同体”为主题，54个国家和地区的670余家企业携千余项成果亮相“互联网之光”博览会，开源主题生态体验馆登场，6G、具身智能、大模型同台竞秀，风头无两。然而热闹之外，有一个问题必须先问：开源降低的是代码的获取成本，可它降得下一座城市、一间车间接住数字能力的门槛吗？风起乌镇，答案却要往南找——在温州的车间与街巷里。

温州给出了硬邦邦的回答：数字经济增加值四年间从560亿元增至875亿元，增速全省第二，数字百强城市挺进全国20强。但数字只回答了“跑得多快”，没有回答“谁被落下”。数字普惠的刻度，不在均值在谷值；而温州最被低估的先行，不是引进了多少企业，而是先给数据立了规矩。

开源开放，先开的是“规矩”的门

乌镇展台上最不缺的是产品。但一个根本问题常被热闹遮蔽：开源的前提，是产权可界定、流通有规矩、安全有底线。没有这套底板，“开放”就只是展品之间的开放，不是产业之间的开放。数据要素改革喊了多年，难的不是技术攻关，而是在规则空白处谁敢先写下第一行字。

数据敢不敢流动，比数据值多少钱更要紧

温州在数字时代最值得写的一笔，不在“引进了多少家企业”，而在“先把规矩立了起来”。数安港开园四年，落地17个国家级试点，成为全国唯一全面承接数场、可信数据空间、隐私计算、区块链、数据元件、数联网六项国家试点的“大满贯”城市；2026年率先推行数据要素“四证同办”，企业一次申请，同步拿到数据产权、知识产权、资产登记与安全合规评审四张“通行证”，办理时限压缩六成以上。

“四证同办”四个字听起来不性感，却解决数据流通最要命的问题：企业敢不敢把数据拿出来。当不少地方还在争论“数据值多少钱”，温州已在回答“数据按什么规矩流动”。875亿元的增量不是凭空长出来的，是制度底板先铺了一层。乌镇回答“技术可以多开放”，温州回答“数据可以多放心地流动”——前者是风向，后者是地基。

4820之后，第4821家在哪里

规矩立起来，秤就该称真东西了。4820家企业完成数改，是漂亮的“面”；但调研反复揭示同一个事实：中小企业的“不愿转、不敢转、转不起”并未因这个数字自动消失，服务商“听不懂车间行话”、企业“说不清自己要什么”的供需两张皮仍是堵点。温州请出500名“AI行业翻译官”，本身说明技术从乌镇展台走到温州车间，中间缺的不是信号，是一层把“行话”翻译成“技术话”的人。

更该被看见的是山的另一边。数安港和4820家的成绩，漂亮回答了“沿海产业带怎么领跑”；可“数至温州”若只抵达鹿城、瓯海、乐清的智能工厂，没有翻过山落到泰顺的茶园、文成的民宿、苍南的渔船，“普惠”就还没有闭环。山区五县面对的不是选择题，而是数字基础设施密度、算力可及性、复合型人才储备三重短板的叠加。

让风翻过山脊

不必回避，温州已在拆题。模块化低成本方案、数字化转型保险、“AI行业翻译官”，泰顺的智慧农业、文成的电商直播、山区的产业大脑，方向都是对的。但方向对不等于已经交卷。衡量“数至温州”成色的，从来不是均值的上扬，而是谷值的抬升；不是展厅里最亮的那件产品，而是车间里那个算了三遍账、最后说“再等等”的老板，什么时候敢迈出第一步。

风起乌镇，是技术之风、开源之风；秤在温州，是制度之秤、普惠之秤。风可以吹得很大，秤必须称得很准。当开源的红利能翻过山脊，落到每一间负担得起的车间、每一条用得上数字能力的街巷，“数至温州”这四个字，才真正配得上“普惠”二字。

风从乌镇来，数在温州落

作者：洞头百岛海霞队 施威

2026年11月2日，2026年世界互联网大会乌镇峰会开幕，主论坛上，一句关于开源的话被反复提起：“有了开源，这些‘最后一公里’才有人去做。”这话说得准确，却留下了一个更硬的问题：技术走到“最后一公里”之后，谁来把它送进最后一扇门？

从乌镇往南三百公里，温州车间里发生的故事给出了一个不那么炫目、却更接近答案的回应——数字普惠卡住的地方，往往不是算力不够、算法不灵，而是没人做那个“翻译”。把技术翻译成车间听得懂的话，把车间的痛点翻译成技术清单。风起于乌镇，译落于车间，这才是“数至温州”最值得被看见的那一层。

听不懂车间的方言，再先进的算法也是外语

乌镇展示的是技术能走多远，温州要回答的是技术能不能被最普通的中小企业接住。温州数字经济有非常亮眼的“面”上成绩，但成绩之下，“不会转、不敢转、不能转”的堵点真实存在，供需“两张皮”不是文件里的修辞。一些企业请来顶尖团队，算法漂亮、模型先进，可一进车间就“水土不服”。温州组建500名“AI行业翻译官”，解决的正是这个难题：一头蹲下去听车间的方言，一头站起来对接技术的普通话。任何买过系统却用不起来的人，都懂那种“东西是好东西，就是跟我对不上”的憋屈。普惠的第一道门槛，从来不是技术够不够高，而是有没有人愿意蹲下来，把高度翻译成温度。

算不过老板的账本，再漂亮的方案也是空谈

如果说“听不懂”是能力问题，“算不过”就是信心问题，而信心往往比能力更致命。一位温州老板最初听供应商的方案，全车间无人化报价八百万，而他一年利润才五百万，只能摇头；后来只改两个最痛的工位，预算压到两百万不到，半年收回成本，他才点头。乐清一位做低压电器配件的老板，投85万做数字化，14个月回本，靠的不是“一步到位”，是把钱花在“刀刃”上。温州2026年配套1.2亿元专项支持600家中小企业改造、按成效分级补助，回应的也正是这本账。

这些数字不性感，却比任何展台上的概念都诚实。数字普惠的诚意，不写在峰会的展板上，写在中小企业老板的账本上。温州真正的落地，不是让每家企业都变成智能工厂，而是让最保守的那个老板，也能找到一笔算得过账的改造。

翻不过眼前的群山，再大的风也吹不到普惠

乌镇峰会上，6G手机直连卫星的场景让人心动：未来走进沙漠、海洋、深山，信号不再断档。可这也提出一个反问——当峰会在讨论“无人区也能通信”时，那些有网络、却依然缺数字能力的山区车间，谁来管？

温州的875亿和4820家，主要承载在沿海产业带和规上企业身上。但温州不只有鹿城、瓯海，还有文成、泰顺的山区。工信部2025年度评估中，温州每万人拥有5G基站32.59个，与省内头部城市相比是有差距的。好消息是，方向已经在补：泰顺、苍南把5G覆盖、电商平台、智慧旅游导览一体规划；平阳、苍南一批企业入选省级数字化车间；苍南用“入仓即服务”的云仓模式，帮小企业卸下后端包袱。但“正在补”不等于“已经普惠”。任何一个来自非中心城区、非头部企业的人，都尝过“好东西总是最后轮到自己”的滋味。数字普惠的刻度，不在平均数的分子里，在山区县的谷值里。风翻过山，才配叫风；数到了山那边，才配叫“数至温州”。

从乌镇看风向，在温州见落地。这落地不是一句口号，而是一个个具体的动作：有人替车间翻译，有人替老板算账，有人把风往山里引。数字普惠从来不是技术单方面的凯旋，而是技术愿意弯下腰、翻译成普通人的语言。当最后那扇门被推开，门里传出的不该是“听不懂”，而是一句“这个，我们用得上”。这，才是“开源开放 共建共享”在车间与街巷里最响亮的回声。

数字普惠的答案，写在车间与街巷里

作者：温州工会队 高开夕

11月2日，2026世界互联网大会乌镇峰会开幕。在“开源开放 共建共享”的主题下，54个国家和地区、670余家企业携千余项成果亮相。乌镇看的是风向，而风向最终要落到哪里？往南看，温州给出了一种回答：数字经济增加值四年间从560亿元增至875亿元，数安港集聚1200余家企业，4820家企业完成数字化改造。从乌镇到温州，一条清晰的逻辑浮现出来——数字普惠不是展台上的概念，它的答案写在车间与街巷里。

长久以来，人们谈论数字经济，容易陷入两种叙事。一种是“巨头叙事”：聚光灯打在平台、算法和估值上，数字世界似乎只属于少数精英和头部企业。另一种是“风口叙事”：新技术层出不穷，概念年年翻新，但热闹是别人的，普通人和中小企业只是旁观者。这两种叙事共同的盲区在于，它们把数字技术当成了目的本身，而忘了技术真正的价值，在于让原本够不着的人够得着、让原本做不成的事做得成。

图片来源：温州市总工会

温州的价值，恰恰在于它提供了一条“落地路径”。4820家企业完成数字化改造，这个数字背后不是几家明星工厂的样板间，而是大量传统制造企业把数字化从“选答题”变成了“必答题”。但落地靠什么？靠的是人——是那些能在车间里把传感器装对、把数据链打通、把系统用起来的人。而这样的人，不会凭空出现。温州工会近年推进的职工成长型社会建设，做的正是这件事：让产业工人从“执行者”变成“能创新的人”。

温州把职工成长型社会建设写入了“十五五”规划，从首批56家试点企业扩展到256家，构建起覆盖学习、技能、创新、和谐、共享的“五型社会”格局。这套体系最值得细看的地方，在于它对科技创新型人才的孵化不是“撒钱式”的，而是嵌入生产现场的。全国首个技能竞赛智慧平台迭代为“产业工人成长在线”，累计建成包含超百万技能人才的“数字大脑”。这意味着，一个在流水线旁干了多年的操作工，他的技能数据可以被识别、被评价、被推送——而不是永远停留在“老师傅凭经验”的阶段。

更关键的是，这套体系直接对接企业需求。2025大国工匠温州行活动上发布的《温州市大国工匠培育十大举措》，明确每年培育50名大国工匠温州培育对象。活动当天，大国工匠们就组建了6支技术帮扶小组，分赴德力西、泰昌、伯特利等企业，围绕精密加工精度提升、老旧设备升级改造等具体难题现场“会诊”。这不是坐在会议室里谈“人才培养”，而是把工匠送到生产线上，让技术帮扶和企业痛点面对面。乐清的实践更进一步，推行“企业点单、工会配送”模式，甚至跨省邀请劳模工匠走进本土企业，累计攻克企业技术难题超百项。

图片来源：乐清市总工会

这才叫“助力企业”。不是给一笔补贴就结束，而是让一个真正懂技术的人站到车间里，指着某一道工序说：这里可以改。而能听懂这句话、能接着往下干的，恰恰是那些在职工成长体系中被培养起来的科技创新型人才。温州的逻辑是闭环的：孵化人才，就是助力企业；人才在车间里成长，企业就在数字化改造中受益。

数字普惠最动人的地方，不在于它造出了多少新词，而在于它让一个开小店的、办小厂的、在流水线上干了半辈子的普通人，第一次觉得自己没有被时代落下。当企业的数字化改造与工会系统里一个个被识别、被评价的职工能力画像咬合在一起，当大国工匠的手把手传授与“企业点单”的精准匹配形成机制，数字技术才真正完成了从“展台”到“车间”的最后一公里。

从乌镇看风向，在温州见落地。开源开放、共建共享，最终要回答的是“共享给谁”。如果技术成果只在头部企业间循环，那“普惠”就只是一句口号；只有当数字化改造进入四千多家企业的生产线，当职工成长体系让一线工人有能力接住技术变革的浪潮，当工匠的智慧被精准配送到最需要的那台设备旁边，数字普惠才真正成立。答案，确实写在车间与街巷里——写在那些被培养起来的人手里，写在那些因为人的成长而变得更好的企业里。

水乡论道 山海答卷

作者：廊桥尖兵队 陈志渝

枕水乌镇，桨声欸乃。11月2日，2026年世界互联网大会乌镇峰会开幕，以“开源开放、共建共享”为主题，来自54个国家和地区的670余家企业携千余项成果亮相“互联网之光”博览会，全球数字智慧在此交汇，为数字文明演进锚定新航向。千里之外的浙南瓯江之畔，温州用扎实数据写下实践注脚：数字经济增加值四年间从560亿元跃升至875亿元，数安港集聚1200余家企业，4820家企业完成数字化改造。从乌镇瞭望时代风向，在温州见证实践生根，数字普惠的宏大命题，正落在制造车间与市井街巷的日常之中。

开源，是数字时代最赤诚的浪漫。开源的核心，是打破技术壁垒、降低创新门槛，让创新火种从少数主体扩散向广阔市场。乌镇峰会上，从底层开源框架到公共算力平台，“代码协同”走向“产业共赢”的路径愈发清晰。开源绝非“免费取用”，而是一套协作共生的创新范式，摒弃技术排他的“小院高墙”，以共享底座托举万千主体差异化生长。这份共识在温州数安港落地生根。1200余家数据安全领域市场主体依托开源技术框架与公共服务平台快速迭代，在细分赛道闯出发展空间。当地更将开源思维延伸至制造业转型，推出轻量化、可复制的改造方案，破解中小企业“转不起、不会转”的普遍难题。当开源理念从代码社区走进产业园区，千万市场主体的创新潜能被持续激活，为数字普惠筑牢了逻辑起点。

开放，是文明互鉴最通透的胸襟。如果说开源打开了技术边界，开放则拓宽了发展格局。乌镇峰会的核心价值，不在签约数字本身，而在“开门对话”的姿态，印证了开放始终是数字时代的最大公约数。开放绝非无底线放任，而是以规则互认、标准互通为前提，在守牢安全底线中推动要素双向流动，这是数字治理应有的定力。温州以数安港为支点，把数据安全这一高敏感领域打磨成开放合作的“信任底座”：一边承接峰会溢出的前沿理念与产业资源，引进头部平台、吸纳技术人才；一边向外输出本土制造业数字化场景，用产业实景检验前沿方案。四年间数字经济315亿元的增量，正是双向开放结出的实在成果。乌镇搭台汇智、温州落地验效，勾勒出浙江数字经济从“单向引进”到“双向奔赴”的进阶轨迹。

共建，是产业生长最坚实的底座。再前沿的理念，终究要落到产业土壤里，靠多方同向发力才能生根结果。乌镇峰会的长效生命力，源于全球政企学研多边共建的机制：产业链上下游各司其职、各尽其能，数字经济发展才不会沦为空中楼阁。落到地方实践，就是摒弃“政府大包大揽”或“市场自生自灭”的两极思维，构建权责清晰、互补协同的治理格局。温州4820家企业完成数字化改造的背后，正是共建机制的鲜活实践。政府当好“铺路者”，完善数字基建、出台要素政策、搭建公共平台；企业当好“主力军”，主动投入技改、探索适配自身的数字化路径；服务商当好“赋能者”，针对鞋服、泵阀等本土产业带定制轻量化方案。梯度推进、分类施策，让“机器换人”进阶为“数据驱动”，降本增效从概念变成企业账上的实在收益。没有车间里的脚踏实地，再亮眼的创新成果也会失去生长根基。

共享，是技术向善最温暖的归宿。开源启始，开放拓路，共建筑基，数字发展的最终价值落点始终是共享。数字经济的成色几何，评判标尺不在展馆的炫目展项中，而在能否跨越数字鸿沟，把技术红利送到千家万户。共享不是平均主义“分蛋糕”，而是赋能更多主体参与数字竞争、拥抱数字生活，这是技术向善的本质，也是数字普惠的终极归宿。温州875亿元的数字经济增加值，唯有转化为微观个体的真实获得感，才具备真正的民生温度。数字化改造后，工厂订单响应更快、库存周转更优、用工成本稳步下降，稳住了就业底盘；数字政务向街巷、乡镇下沉，便民事项掌上可办，街边小店也能搭上数字流量快车。数字普惠的温度，藏在车间工人提质增收的期盼里，藏在老街商户便捷经营的日常里。技术向前奔跑时，目光始终望向烟火人间，不让任何群体在数智浪潮中掉队。

风起乌镇，潮涌瓯江。开源为始、开放为径、共建为策、共享为归，四个维度环环相扣，串起数字普惠完整的实践逻辑。乌镇以水乡会客厅的站位瞭望远方、锚定方向，温州以民营经济热土的定力扎根实业、躬身作答，这场跨越江南与山海的数字“双城记”，正是浙江探索数字文明建设的生动缩影。

和乌镇有个“365天永不落幕”的约定

作者：廊桥尖兵队 陈晴

每年金秋，世界互联网大会乌镇峰会如约而至，汇聚各方智慧，集中展示数字领域的新探索、新成果。2026年的峰会，让这份相聚有了更具体的呈现。面向大众开放的预约通道、穿梭街巷的自动驾驶巴士、路口值守的机器人交警……生动诠释了“365天永不落幕”的理念。峰会与大众之间的这份约定，就是让数字创新走出展馆，渐渐融入城市日复一日的烟火之中。

数字盛会想要突破会期的时间界限，首先要搭建社会参与的渠道。峰会开通观众预约平台，向社会开放博览会展区、人工智能体验活动，市民、游客可以自主规划行程前来观展。这样的安排，不只是会期配套的一项便民举措，更是这份长久约定的开端。数字发展的探索，不只发生在会场的研讨交流之中，各行各业的观众走进展区，近距离感受前沿的探索与实践，让数字发展的成果被更多人看见、感受。

交流的通道打开之后，数字技术也争相走出展馆，在城市公共空间里投入使用。峰会举办期间，桐乡投放6辆L4级自动驾驶巴士，开通3条免费接驳线路，连接会场、古镇和城市主要点位；机器人交警在路口开展引导问询，服务往来市民与游客。这些智能设施，不只是供人观赏的展品，而是城市运行体系中真实的组成部分。人们在乘车游览、问路通行的过程中接触新技术，原本抽象的数字创新，化作伸手可及的公共服务，在行走之间直观体会技术服务生活的价值。

短暂的集中体验是一扇窗口，“365天永不落幕”的核心在于技术成果能够留下来、持续用起来。峰会期间亮相的自动驾驶、智能感知、人工智能便民服务等应用，并不是为短期展示打造的一次性项目。它们背后的技术思路、治理方式，和桐乡本地的智慧养老、乡村智能巡检、基层便民服务工作是相通的。峰会是成果集中亮相的节点，而在其余三百多天里，数字化服务持续嵌入城乡治理、贴近群众生活，在一次次使用反馈中不断打磨、持续优化。

乌镇的河水缓缓流淌，峰会的相聚虽有固定会期，但数字服务民生的探索不会停下。当峰会的创新成果融入城市运行、贴近百姓日常，互联网带来的便利与温暖，才能在365天的生活里，持续释放长久而扎实的力量。

以乌镇峰会为炬，燃旺数字文明的火焰

作者：文成新说队 刘成

11月2日至5日，世界互联网大会乌镇峰会以“开源开放、共建共享——携手构建网络空间命运共同体”为主题，再度迎来乌镇之约。与往年不同，此次峰会将部分活动通过“乌镇峰会观众预约平台”小程序向社会开放。微信、支付宝轻点搜索，普通人也能走进这场以往主要属于工程师、企业家与学者的顶级盛会。

乌镇之约，展现开源开放之姿。在开源主题生态体验馆里，6G通信、超强算力集群、具身智能机器人等前沿科技卸下高冷滤镜，走入寻常生活，也让人们真切感受到：这场曾经属于工程师、企业家与学者的“圈内盛会”，如今已变成可触摸、可参与的“生活展会”，向每一位心怀好奇的人发出邀请。更有说服力的是全球用户用脚投票的结果：10月19日至25日，某国产大模型单周调用量攀升至33.6万亿Token，登顶全球第一；全球调用量前五名均为中国模型，总调用量达93.54万亿Token，国产模型调用总量已连续26周领先海外。

乌镇之约，展现共建共享之姿。互联网自诞生起便不设围墙、不设门槛，让思想与代码在全球自由流动。乌镇把“开源开放”置于主题的前端，旨在回答一个关于分配的问题：智能能力是继续被少数行业巨头把持，还是成为所有人抬脚就能迈上的台阶？乌镇峰会首设“开源青年说”，全球青年领军者计划吸引140余国青年参与，这正是把“少数人的专利品”变为“所有人的公共品”的生动注脚。

然而，我们如果想让数字文明的“火焰”燃得更久，就必须配上责任的“保护罩”。当普通人走向数字前沿，比性能参数更值得琢磨的，是技术是否带有人文的“体温”，是否让每个人公平接入、公平受益。开源开放、共建共享，说到底需要把握分寸：既要拆掉技术的“围墙”，也要守住安全底线；既要缩小智能鸿沟，也要在商业回报与普惠发展之间找寻平衡点。

乌镇迈出的一小步，是数字文明发展的一大步。当乌镇的水巷倒映出数字时代的灯塔，我们越来越明白：互联网真正的底色，从来不是少数人垄断的“私人包厢”，而是所有人共建的“公共客厅”。唯有让权限向下沉、能力向外溢、责任向内省，才能让网络空间命运共同体从愿景驶向现实，让每一次技术创新都能闪耀出以人为本的光芒。

从“温州制造”到“温州叙事” AI打开文化出海新通道

作者：红都守望队 董大靠

过去，外界认识温州，多从一双鞋、一只打火机、一箱小商品开始。作为改革开放先行地，温州以民营制造、市场嗅觉与全球温商网络，在很长一段时间里把“会做生意”写进城市基因。

如今，这门“走出去”的功夫，正在换一种写法。

7月16日，温州市文化“新三样”高质量发展高水平出海推进会召开，明确将“AI+文化”作为主攻方向，提出打造“AI视听看温州、IP制造看温州”的城市新名片。9月23日，众博DOUJU AI互动短剧平台落地温州鹿城，同步发布“亿元级创作者扶持与全球发行计划”，8家企业签约入驻温州AI动漫影视产业园。数据更具说服力，2025年全市规上文化新业态产业营收增长209.6%，2026年一季度再增107.7%。

平阳以AI短剧宣传老街巷 受访者供图

从商品出海到文化出海，温州补上的，是“讲故事”的一块短板。文化“新三样”——网文、网剧、网游，天然自带跨语言属性。但过去文化产品出海，始终卡在三道关：制作门槛高、转译成本大、海外渠道散。一部片子的本地化，往往比拍摄本身更费周章。人工智能的介入，正在重构这条链路：剧本生成、分镜设计、多语配音、互动分支、全球分发，逐步被压缩进标准化工具链。创作者不必先组庞大剧组，也能完成从创意到成片的闭环。

温州做这件事，不是追热点，而是扬所长。一方面，它有制造业练出来的产业链思维——把内容当“产品”做，把IP当“产能”管；另一方面，它有温商网络铺出来的海外触角，文化产品可以借商贸渠道触达终端。更底层的是文化资源：永嘉学派的事功逻辑、朔门古港的千年商脉、瓯剧鼓词、蓝夹缬、木活字，这些不是陈列馆里的符号，而是可被AI重新编码的叙事母题。

温州要的，不只是“爆款频出”，而是可持续的IP沉淀——让海外观众因为一只瓯窑、一段商港往事、一个东方侠客，记住温州、理解中国。亿元级扶持计划的价值，不止在保底分成，更在把创作者从“单打独斗”托举进“平台+园区+发行”的体系里；漫谷6300平方米空间、算力补贴、版权与合规服务，解决的是从“能做好内容”到“能全球变现”的中间环节。

从“温州制造”到“温州叙事”，变的是载体，不变的是那股劲：不坐等资源，敢把家门口的东西，放到世界面前重新检验。

未来衡量这笔账，不只是看营收翻几倍，而要看有没有出几个被记住的IP，有没有形成一套可输出的视觉语法，有没有让年轻创作者愿意留在温州造梦。当瓯江畔渲染出的影像，出现在西非、东南亚、拉美用户的屏幕上，文化出海才真正完成闭环。

世界曾经因为商品认识温州。现在，它可以因故事重新打量这座城。

千年商港何以向“新”

作者：温税有声队 许杰淳

近日，民营经济创新发展大会在温州召开，温州作为民营经济的发祥地，制造业重镇，这座千年商港如何突围？答案是要于全域之中谋定位，稳盘子，找优势。

找准定位，融入全域发展

新质生产力的发展不是一城一域可以答好的大命题，需要有系统性思维推动全域协同发展，以个体优势在全域之中找定位，以全域优势补短板，实现个体与整体之间的共促共融。对于温州，拥有较好的传统产业基础，优质的医疗资源，但高精尖产业不足，科研人才缺乏。这就要求温州一方面要立足传统产业底座，引入科研人才，实现产业的提质升级。另一方面，要抓住眼健康产业优势，增强要素支撑，在全域之中开拓应用场景，形成温州的新质生产力的尖端引领者。同时需要不断完善供给与需求的匹配机制，让要素在传统与新质之间的流通更通畅、更精准。

江南阀门集团有限公司供图

新质赋能，推动传统涅槃

“四千精神”撑起了温州的工商业，“敢为人先”让温州传统产业曾立于潮头，在新时代背景下，传统产业成了无数温州人眼中的包袱，认为传统产业是阻碍新质生产力落地发展的阻碍，但事实恰恰相反。任何事物的发展都不是一蹴而就，旧事物与新事物可以相互转化，新事物的发展也要依靠旧事物。新技术可以以传统产业的应用场景为底座，实现赋能，最终推动传统产业涅槃为新质生产力，新技术也得以从盆景走向风景，例如，可以将人工智能与具身智能结合，应用到鞋服生产领域，推动温州鞋服产业由批量、人工走向定制、智能。另一个角度看，传统产业是新质生产力发展的重要基石，一方面温州的传统产业基础可以为新质生产力发展强链补链，另一方面传统产业是温州发展的基本大盘，只有稳住传统产业这个大盘子，政府与市场才能给予新质生产力以要素支撑。

突出优势，以一役定全局

面对一众科研、人才、资金等各类要素充裕的城市，温州要突围，关键在突出相对优势，并倾斜要素，放大优势，使得相对优势成为绝对优势，并以点带面，以一方面的胜利带动全产业链的突围，最终实现新质生产力的突围。那么温州的相对优势在哪里，答案在眼健康、激光、新材料等高精尖产业，在这些领域温州已有充足的人才、科研、头部企业，具备向更高处发力的基础。如何做？要倾斜要素支撑，在金融、土地、规划上给予支持，以“中国眼谷”“新光谷”等为引力中心，积聚要素，吸引企业与人才，最终形成新质生产力高地。要引入耐心资本，杜绝“短平快”的金融资本进入新质生产力，让新质生产力有更多时间去发育，避免一味求快而发育畸形，最终一地鸡毛。要优化考核，对于新质生产力企业引入不能一味考核短时效益，要更关注成果的转化，研发的投入，让新质生产力轻装上阵。

千年商港，幸福温州。这座古老的商业城市历经千年而青春依旧，这是千万温州人的接续奋斗的成果，更是“敢为人先”的精神传承。在壮大新质生产力的历史机遇面前，温州唯有实干，方能突围。唯有实干，方能争先。

数字普惠除了“高精尖”，更要有“烟火气”

作者：温州工会队 沙豪跃

11月的乌镇，又一次成为全球互联网行业关注的焦点。2026年世界互联网大会乌镇峰会以“开源开放、共建共享”为主题，“互联网之光”博览会上，来自54个国家和地区的670余家企业与机构带来千余项创新成果。人工智能、具身机器人、下一代通信技术……新技术层出不穷，让人真切感受到数字时代发展的速度。

不过，看完这些令人惊叹的科技成果，还有一个问题值得思考：技术发展得这么快，究竟给我们的生活带来了多少实实在在的改变？不妨把目光从乌镇移向浙南的温州。四年间，温州数字经济增加值从560亿元增长至875亿元，4820家企业完成数字化改造，中国（温州）数安港集聚企业超过1200家。这些数字反映出温州数字经济发展的势头，但比数字增长更有说服力的，是发生在传统产业中的那些变化。

温州是民营经济大市，鞋服、汽摩配、泵阀、低压电器等传统产业占据着重要位置。过去，人们提起这些行业，想到的往往是生产车间里忙碌的工人、轰鸣的机器，以及老师傅们日积月累的经验。如今，数字化正在改变这些熟悉的生产场景。

比如洞头的浙江伟望汽车零部件有限公司，通过打通生产管理和企业资源管理系统，让原本分散在不同环节的生产信息实现协同，提高了生产效率，也改善了产品质量管理。类似的变化，正在温州越来越多的制造企业中发生。对企业来说，数字化改造并不是为了赶时髦，而是为了减少浪费、提高效率，在竞争激烈的市场中多一分底气。

尤其值得关注的是中小企业。温州企业数量众多，发展阶段各不相同，有的已经建起智能工厂，有的还在为订单管理、生产成本发愁。如果数字化只是少数大企业才能承担的高投入项目，就谈不上真正的普惠。让更多中小企业用得上合适的数字工具，以合理的成本解决经营中的实际问题，才是推动数字经济发展的重要一环。

数字化带来的变化，也不只发生在工厂里。开车上下班的人，对堵车大概都有切身体会。一条路上明明车辆不算太多，却因为几个路口的红灯，走走停停，耽误不少时间。温州近年来推进的“数智绿波”应用，通过交通数据分析和信号灯智能配时，提高道路通行效率。据国家数据局公布的数据，相关应用使温州大道拥堵程度下降了24%。对每天经过这条路的市民来说，少等几次红灯、早点到家，比任何技术概念都更容易理解。

医院里也有类似的变化。温州企业开发的生成式智慧病历，已在温州医科大学附属第一医院等医疗机构推广应用，帮助医生提高病历处理效率。数字技术未必能让所有诊疗难题迎刃而解，但如果能让医护人员少花一些时间处理重复性事务，把更多精力放在诊疗服务上，这样的应用就有了实际意义。

从生产车间到城市道路，再到医院诊室，这些变化看起来并不惊天动地，却与企业经营、群众生活密切相关。数字经济能不能真正造福社会，很大程度上就体现在这些具体而细微的改善中。

当然，数字化转型也并非没有难题。对于一些中小企业而言，设备改造要投入资金，员工学习新系统需要时间，投入之后能否见到效益，心里难免没底。对于老年人来说，越来越多的线上服务在带来便利的同时，也可能形成新的使用门槛。数据使用范围不断扩大，个人信息保护、数据安全等问题同样不容忽视。

图片来源:国家数据局官网

这些问题提醒我们，推动数字经济发展，不能只关注技术有多新、投资有多大，还要关注企业能不能承受、群众用起来是否方便。该简化的流程要简化，该保留的线下服务不能一撤了之，涉及数据安全的制度保障更不能缺位。

从乌镇峰会展示的前沿成果，到温州企业和市民身边的实际应用，可以看到数字经济发展的两个重要方面：一方面需要不断创新，拓展技术应用的可能性；另一方面也需要立足实际，把技术转化为解决问题的办法。

对于温州这样一座以民营经济见长的城市而言，数字经济发展得好不好，最终还要看传统产业是否因此更有竞争力，中小企业是否获得新的发展机会，公共服务是否更加便捷高效。

乌镇的展台展示着数字技术的未来，而温州的车间与街巷，正在回答这些技术如何走进现实。让更多企业从中受益，让更多市民感受到便利，数字经济的发展才算真正落到了实处。

温州人“商行天下”，在开放浪潮里续写新篇

作者：人社强音队 王佳妮

日前，第140届广交会上，超800家温州企业携专精新品亮相，对接全球客商，以技术创新、自主产权、品牌优势抢占全球市场先机。“商行天下”，是镌刻在温州人骨子里的精神基因；“货畅其流”，是新时代温州开放最生动的注脚。从早年温商背着行囊走南闯北开拓市场，到今天温州制造漂洋过海、直达全球市场，温州的开放之路正经历着深刻的迭代升级。

产业筑基，实体经济是温州货通全球的底气。温州对外开放的底气，根植于雄厚的实体经济，以先进制造托举外贸发展。立足乐清电气、瑞安汽摩配、永嘉泵阀、瓯海眼镜等优势产业集群，温州深耕创新赛道，在技术迭代中褪去粗放底色，推动传统制造向数字化、智能化、绿色化转型。许多企业紧盯算力配套、清洁能源储运等前沿方向，持续突破技术瓶颈，推动产品向高附加值、绿色智能方向升级。正泰低压智能电器研究院、瑞安汽车关键零部件产业创新服务综合体等一批重点企业研究院和创新综合体落地建成、高效运转，为万千中小制造企业搭建普惠化技术服务桥梁，合力织密韧性强劲的产业链。从早年走街串巷带货，到如今产业集群抱团出海，温州制造开启了“商行天下”的进阶版。

通道搭桥，港口航线拓宽温州对外开放的版图。开放的底气，既要产业撑腰，也需通道铺路。海港是温州对接全球市场的海上支点，近年来温州持续织密远洋航线网络，目前温州港已开通外贸航线20余条，状元岙港区集装箱吞吐量五年年均增速超20%，逐步成长为浙南区域重要的外贸出海口岸。9月30日，随着“国云远见”轮缓缓驶离温州港状元岙码头，温州港首条直航西非集装箱航线正式开通，实现国际航线西非方向零的突破。35天直达加纳塔科拉迪港，货物可再分拨至特马、科纳克里等西非主要港口，这条航线一改过去依赖中转、物流成本偏高的局面，让温州制造出海路径更顺畅、交付效率更高，为外贸持续增长提供了坚实硬件支撑。

格局拓宽，广结全球伙伴是温州长期开放的生命力。温州人“遍布全球”，似乎不是一句玩笑话。如今温州的贸易网络遍及全球237个国家和地区，“一带一路”、东盟、中东等重点市场持续保持增长态势，外贸布局越拓越宽。多元市场的持续发力，直接托举起外贸大盘。今年前三季度，温州进出口总额达2385.5亿元，其中出口2130.7亿元，同比增长4.1%。温州的开放，不再是短期逐利的一锤子买卖，而是延续敢闯敢拼的精神，深耕全球多元市场；也不再是温商单打独斗闯天下，而是依托广交会等国家级平台、海港物流枢纽，迈向集群化、规范化的对外开放新格局，让温州制造走得更远、行得更稳。

温州人的商行故事，一直在开放浪潮里续写新篇。根植实业沃土、依托海港枢纽、广交全球客商，温州正跳出传统商贸的旧框架，以创新驱动产业升级，用稳定畅通的物流网络链接世界。这份流淌在瓯越大地上的闯劲，不再是个体闯荡的孤军奋战，而是产业集群协同向前、开放机制持续完善的集体力量。面向更远的山海，温州将继续拥抱全球机遇，在高水平对外开放的赛道上稳步向前，让瓯越商脉跨越山海、生生不息。

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com