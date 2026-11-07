温州全市数字政府2.0建设工作例会暨人工智能创新发展工作专班例会召开

温州日报 2026-11-07 08:59:39

温州全市数字政府2.0建设工作例会暨人工智能创新发展工作专班例会11月6日召开。

温州网讯 全市数字政府2.0建设工作例会暨人工智能创新发展工作专班例会11月6日召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于数字中国建设和发展人工智能的重要论述，认真落实省委省政府工作部署，实干争先，创新突破，提速提效推动数字政府2.0建设和人工智能创新发展，为全市高质量发展提供有力支撑。

会议听取有关工作情况汇报，市财政局、市经信局、市卫生健康委作交流发言。

围绕数字政府2.0建设，张文杰强调，要紧扣“政府履职更高效、群众企业办事更便利、基层减负更显著”目标，聚焦重点难点靶向攻坚，加快打造一批标志性成果。要持续深化全域集约运维改革，提速推动项目纳管，有序推进机构整合，注重做好经验推广；要统筹推进省市应用贯通建设，高质量贯通省级重大应用，高标准推进新建项目，高起点谋划明年重大项目；要扎实推进数据资源化价值化，深化数据要素市场化配置综合改革，在体制机制创新、数据开放供给、数据生态体系打造上实现更大突破。

围绕人工智能创新发展，张文杰强调，要对牢跑道、紧抓快干，加快打造人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城。要提速打造低碳算力集群，攻坚项目建设，深化算电融合，提升运营质效；要全力竞逐重点产业赛道，精准绘制人工智能产业链图谱，聚焦算力配套、智能终端、数据要素、垂类模型与应用、数字文化等产业，靶向开展招商，加速项目集聚和产业培育；要强化场景创新驱动，扩大场景开放，强化创产对接，贯通成果转化链条；要持续优化创新生态，加强企业梯度培育和创新人才引育，深化产教融合发展，完善OPC创业支持体系，强化金融赋能。

张文杰指出，安全是数字政府2.0建设和人工智能创新发展不可逾越的底线。要全面压实安全责任，深入开展风险排查整治，常态开展攻防实战演练，加强安全培训，筑牢安全屏障。

市委常委、副市长王振勇参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 实干争先 创新突破

全市数字政府2.0建设工作例会暨人工智能创新发展工作专班例会召开

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com