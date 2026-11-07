温州日报 2026-11-07 08:59:39

11月6日，温州市委副书记、市长张文杰会见印尼巴厘省省长瓦彦·考斯特一行，共叙友谊、共话发展。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰会见印尼巴厘省省长瓦彦·考斯特一行，共叙友谊、共话发展。

张文杰向瓦彦·考斯特一行来温考察表示欢迎，并简要介绍温州经济社会发展情况。他说，温州是一座重要产业城市、区域中心城市、对外开放大市、山水文化名城。这些年来，全市上下牢记嘱托、感恩奋进，忠实践行“八八战略”，深入实施“强城行动”，扎实推动高质量发展取得新成效。在“一带一路”倡议指引下，温州与巴厘省的经贸往来日益密切，期待双方在重点产业发展、旅游客源互送等方面进一步加强务实合作，积极推动友城建设，实现更高水平的共同发展和互利共赢。

瓦彦·考斯特说，巴厘省与温州有着良好的合作基础。希望以此次来访为契机，立足两地资源禀赋和产业特色，围绕新能源产业发展、文旅市场开拓、商业园区建设等领域深化对接交流，推动双方合作向更宽领域、更深层次迈进。

副市长张本锋参加会见。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰会见印尼巴厘省省长瓦彦·考斯特

实现更高水平的共同发展和互利共赢

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com