温州日报 2026-11-07 08:59:00

11月6日，2026世界青年科学家峰会地方配套活动——“青年入渔？科技兴渔”交流活动在温州举行。来自国内外渔业领域院士专家、青年学者、产业代表等齐聚一堂，问道未来渔业发展之路。

温州网讯 如何破解渔业从业人员老龄化问题？如何吸引更多年轻人投身渔业？昨天，2026世界青年科学家峰会地方配套活动——“青年入渔·科技兴渔”交流活动在我市举行。来自国内外渔业领域院士专家、青年学者、产业代表等齐聚一堂，问道未来渔业发展之路。

在大会开幕式上，“青年入渔·科技兴渔”联盟宣告成立。该联盟由浙江大学海洋学院、浙江海洋大学水产学院、浙江省海洋水产养殖研究所、浙江省海洋水产研究所、一米八海洋科技有限公司、瑞安市华盛水产有限公司等8家高校、科研院所及龙头企业共同发起，着力打造一个开放性、非营利的科技合作平台，将围绕青年人才培养、产学研协同创新、渔业科技成果转化等方向开展常态化协作，为青年人才投身渔业创造良好条件。

活动现场同步签署一批合作协议，涵盖产教融合、国际科研合作、远洋渔业协作、校企协同育人等领域，进一步打通政产学研用协同链条。与会青年代表共同发布《“青年入渔·科技兴渔”创新发展倡议》。

会上，中国科学院院士桂建芳作主旨报告，分享我国水产种业的技术路径与创新成果。中国渔业协会、宁波大学、泰国渔业政策咨询委员会等单位的专家学者作主题发言。在专题报告环节，来自科研院所、龙头企业、高校的青年代表分享在水产育种攻关、海洋牧场建设、水产直播电商等领域的创新创业故事。

当前，海洋渔业缺乏青年参与，是一个世界性难题。我省有关调研显示，全省现有海洋渔船作业人数约11.7万人，62%为50周岁以上，30周岁以下年轻船员仅占2.7%。为此，温州积极探索破解渔业人才断层难题，在全省率先打造“渔二代”品牌，持续深化海上“千万工程”，成立温州市大黄鱼产业联合会，组建“85后”年轻管理团队，为青年渔业人才量身定制成长舞台。

来 源：温州日报

原标题： 吸引更多人才投身现代渔业 “青年入渔·科技兴渔”联盟成立

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com