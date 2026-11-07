温州市直单位传达学习贯彻党的二十届五中全会精神

温州日报 2026-11-07 08:59:39

连日来，市发展改革委、市经信局、市人力社保局等市直单位相继召开党委（党组）扩大会议、全体干部会议，传达学习党的二十届五中全会精神。

温州网讯 连日来，市发展改革委、市经信局、市人力社保局等市直单位相继召开党委（党组）扩大会议、全体干部会议，传达学习党的二十届五中全会精神，紧扣持之以恒落实全面从严治党部署要求，坚持学用贯通、知行合一，立足各自职能找准发力方向，统筹冲刺年度目标收官、系统谋划明年及今后一个时期工作，把全会部署转化为推动温州高质量发展的实干举措，为做强“一圈一极一中心”、纵深推进新一轮“强城行动”凝聚奋进力量。

市发展改革委召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届五中全会精神，研究部署贯彻落实意见。会议要求坚持学用贯通、知行合一，把学习贯彻党的二十届五中全会精神与干好当前工作紧密结合起来，科学研判当前经济形势，全力冲刺年度目标收官，系统谋划明年思路举措，在统筹经济运行、扩大有效投资、产业转型升级、区域能级提升、体制机制改革、共同富裕建设、公共服务供给等方面持续发力，为明年工作开好局、起好步夯实基础、赢得主动。

市经信局召开党委扩大会议，传达学习党的二十届五中全会精神。当前及今后一个时期，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，锻造过硬经信干部队伍，以全面从严治党新成效护航工业经济高质量发展。坚持学用结合、知行合一，将全会精神转化为干事实效，全力冲刺全年目标任务；坚持智能化、绿色化、融合化方向，系统谋划今后五年和明年思路，统筹推进现代产业集群培育、人工智能赋能制造业、优质企业梯度培育、“温暖营商”品牌塑造等重点工作，持续做大做强先进制造业，以新的实干业绩推动“工业强市”实现新突破。

市人力社保局召开党组（扩大）会议，传达学习贯彻党的二十届五中全会精神。会议强调，全市人社系统要把学习贯彻全会精神作为重大政治任务，迅速兴起学习热潮，持之以恒推进全面从严治党，确保上级决策部署在人社领域闭环执行。对标大局所需、人社所能，围绕稳就业、强保障、聚人才、促和谐等重点，统筹抓好年末收官和明年工作谋划，以严实作风将学习成果转化为推动人社事业高质量发展的实际成效，为温州做强“一圈一极一中心”贡献更大人社力量。

市自然资源和规划局第一时间召开党委扩大会议，传达学习贯彻党的二十届五中全会精神。一是强化党建统领。深化“五责”联动闭环机制，落实新时代党的建设总要求，持续擦亮“自然先锋”机关党建品牌。二是强化勤廉并重。深化清廉自然资源建设，推动作风建设常态化长效化。弘扬“六干”作风，增强干部专业能力，打造实干争先创一流的资规铁军。三是强化服务大局。把全会部署要求融入资规工作全过程，统筹当前与长远、发展和安全，谋深谋实今后五年和明年工作思路，全力攻坚空间规划、要素保障等重点工作，确保年度目标圆满完成。

市生态环境局召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届五中全会精神。会议强调，要严格落实局领导“一岗双责”和分局联系制，对苗头性、倾向性问题敢抓敢管、真抓真管；要扎紧制度笼子，严格落实全面从严治党主体责任落实情况报告制度，建立健全廉政风险防控体系，坚决防止“纸笼禁虎”“牛栏关猫”；要强化监督提醒，常态化开展以案示警、谈心谈话、政治家访、正风肃纪执纪监督，深化重点领域问题专项整治，落实派驻纪检廉情会商机制，加强“八小时以外”监督管理。

市住建局召开局党委（扩大）会议，专题传达学习贯彻党的二十届五中全会精神。会议强调，要深刻把握习近平党建思想的重大理论和实践意义，把学习贯彻全会精神与中央城市工作会议精神贯通落实，持之以恒推进全面从严治党，牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，紧扣市委“1361”思路举措，找准城市更新、房地产、建筑业、住房保障等各条线业务党建赋能切入点，守牢安全底线、办好民生实事，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，聚力服务新一轮“强城行动”，奋力谱写现代化人民城市建设温州篇章。

市交通运输局召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届五中全会精神。会议强调，要把学习贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，迅速兴起学习宣传贯彻热潮，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委工作要求上来。要持之以恒推进全面从严治党，扎实推进清廉交通建设。要紧扣市委“1361”思路举措，奋力推进高水平交通强市建设，全力支撑金丽温开放大通道建设、新一轮“强城行动”，统筹抓好今年收官与明年开局，争当做强“一圈一极一中心”的开路先锋。

市统计局召开党组（扩大）会议，传达学习贯彻党的二十届五中全会精神，要求全市统计系统准确把握会议精神实质，牢牢把握统计工作的政治属性，深学细悟习近平党建思想，坚决扛起管党治党政治责任，持之以恒推进全面从严治党，将党的领导贯穿统计工作各方面全过程，着力在加强党建统领、推进全面从严治党、守住数据质量底线、锻造统计铁军、提升服务质效等五个方面下功夫、见实效，不断开创统计工作的新局面。

市综合行政执法局召开党组（扩大）会议，传达学习贯彻党的二十届五中全会精神。会议强调，全局上下要以更强自觉学深悟透全会精神实质，深入领会、深刻把握，全面对标、坚决贯彻；要以更实举措奋力推动各项工作落实，把学习贯彻全会精神与推进城市精细化管理、“大综合一体化”行政执法改革等重点工作贯通起来，切实把学习成果转化为破解治理难题、服务民生发展的思路举措，以高质量党建引领保障执法队伍建设和事业发展。

团市委对照全会提出的“持之以恒推进全面从严治党”的要求，认真学习领会党的二十届五中全会精神，切实把全会精神转化为推动温州共青团和青年工作的强大动力。提高政治站位，把握核心要义，通过理论学习不断增强贯彻全会精神的思想自觉和行动自觉；聚焦职责使命，学习宣传贯彻，通过“青言青语”推动全会精神在温州青少年中落地生根；深化改革攻坚，锤炼过硬作风，通过“青廉工程”建设和弘扬“六干”精神推进全面从严治团向纵深发展。

市妇联召开全体干部会议，传达学习贯彻党的二十届五中全会精神。会议强调，要把学习贯彻全会精神作为重大政治任务，深刻把握全会的重大意义、丰富内涵和核心要义，牢固树立持之以恒、奋勇争先的意识，压紧压实管党治党责任，在全面从严治党战略大局中找准切入点、结合点、着力点，围绕凝聚共识、服务大局、家庭建设、维权关爱、组织建设、妇儿友好等重点持续发力，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，推动妇女儿童事业高质量发展，为温州做强“一圈一极一中心”交出“半边天”高分答卷。

市贸促会召开党组扩大会议，第一时间传达学习贯彻党的二十届五中全会精神。大家纷纷表示，要深学细悟全会精神，立足“联通政企、融通内外、畅通供需”贸促职能，聚焦经贸展会组织、对外经贸联络、商事认证服务、涉外商法服务、商会会员服务等主要业务，找准工作落点、细化推进路径，统筹拓市场、促对接、强保障、护权益、优服务，推动全会精神落到贸促履职各环节。下一步，全市贸促系统将健全常态化学习宣传贯彻机制，利用“世界温州 贸促全球”平台载体，积极宣介全会精神，聚焦当前重点任务狠抓落实，切实把全会部署转化为助企出海、稳外贸拓市场的实效，为助推温州开放型经济高质量发展、建设新时代“世界的温州”贡献贸促力量。

来 源：温州日报

原标题： 从严固本促实干 凝心聚力启新程

市直单位传达学习贯彻党的二十届五中全会精神

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com