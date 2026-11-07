“诤友建言·AI赋能大健康”活动举行 聚智汇力筑健康温州新图景
温州网讯 昨天，“诤友建言·AI赋能大健康”活动在世界温州人家园举行。50多位医卫、科技领域民主党派专家齐聚一堂，围绕人工智能与生命健康深度融合交流建言，为温州培育新质生产力、建设更高水平健康温州贡献民主党派智慧。
“诤友建言”议政活动是温州市统一战线于2025年基于“诤友建言”议政品牌、依托“同心诤友议政厅”创新打造的参政议政活动品牌，每季度由轮值民主党派牵头搭建跨党派、市县联动交流学习平台。
现场，来自九三学社的医卫领域专家们，围绕数智赋能侨乡健康服务，建议构建海内外温籍侨胞AI大健康新场景；着眼瓯越中医药守正创新，提出以AI助力方剂数字化；聚焦公共卫生应急，建言强化AI赋能流调与科普实战能力；立足“两谷”产业优势，探讨打通医疗AI“临床—科研—产业化”创新闭环；关注基层慢病管理，倡导数智下沉构建全周期普惠健康管理新格局等。
本次活动由市委统战部、九三学社温州市委会联合举办。相关负责人介绍，生命健康产业是温州重点培育的战略性新兴产业，AI与大健康深度融合既是培育新质生产力的重要方向，也是守护群众健康、增进民生福祉的务实之举。全市九三学社的社员中，科技、医卫界别占比76.1%，本次活动正是发挥界别人才荟萃优势、推动履职建言的具体实践。其间，与会人员还就医疗AI科研成果本地转化、基层智慧健康服务等热点问题展开互动交流。
来 源：温州日报
记者 金帅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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