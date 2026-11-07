温州日报 2026-11-07 09:21:09

11月6日，“青年入渔·科技兴渔”交流活动在温州举行，向广大青年发出投身“蓝色粮仓”建设的号召。

温州网讯 昨日，“青年入渔·科技兴渔”交流活动在我市举行。活动由浙江省海洋经济发展厅、温州市人民政府、浙江海洋大学共同主办，向广大青年发出投身“蓝色粮仓”建设的号召。现实问题是，年轻人从事渔业意愿总体不强，现有从业人员老龄化程度较高。青年入渔，难在何处？

温州依海而兴，拥有中国生态大黄鱼之乡、中国紫菜之乡、中国羊栖菜之乡等11张国字号金名片，建成全国首个智能声波无网海洋牧场、全国最大水体围栏海洋牧场等项目。年轻人投身渔业，是我市渔业可持续发展的关键。

平阳县海西镇一沙村的陈贤杰，是“逆流上船”的“90后”。9年前，父亲术后不再适宜船上作业，他接过接力棒，成为家中第三代渔民、平阳最年轻的渔业船长。他回忆起初次出海：“边开边吐，靠岸还撞了码头。”年轻人对海上作业陌生、职业认同感不强，是青年入渔需要迈过的第一道心理门槛。

此外，渔业技术门槛容易被低估。“捕捞远不是‘会开船’那么简单。”瑞安市华盛水产有限公司董事长助理董钇江说，船长要懂海况、潮汐、流向，还要有渔场经验。传统渔业“靠天吃饭”的不确定性，与年轻人期待之间存在落差，这也是客观现实。

温州正面破题，先从“船”改起。2021年至2023年，我市持续深化海上“千万工程”，围绕“安全、智慧、生态、环保、美观、舒适”六个场景打造229艘示范船；2024年以来，又通过“两新”政策更新改造渔船574艘，船容船貌、设施设备、生产生活环境明显提升。华盛水产今年上水的新船“华盛渔加1”，船长超百米、宽18米，配备单人单间、卫浴独立。“考虑青年人需求，给他们提供良好生活条件。”董钇江说，今年公司招到4名应届毕业生上船，岗位是管培生。目前新人对工作适应良好，期望他们未来承担船上管理责任。

破题核心是“人”。2024年，我市创建“渔二代”品牌，选拔有潜力的年轻渔民、水产养殖企业负责人、水产加工企业负责人、渔播客等参加培训，课程涵盖养殖新技术、捕捞策略优化、渔业资源管理、电商融合、品牌建设与营销、产业链拓展等。两期共培训83人，大专以上学历占比45%。通过师徒结对、专家授课、赴涉海涉渔院校和龙头企业实地考察，让学员既学经营管理，也交流创业心路。

渔业人也在努力接续，瑞安市东山渔业有限公司董事长林毅，是“渔二代”。父辈从事捕捞，他“接棒”后，如今主要做渔船管理和服务，为渔民提供培训、纠纷调解，让渔民安心生产；公司还建有交易市场，渔获物回港后在这交易。“耳濡目染，对渔业当然有感情。”林毅说，这些年，他感受最深的是“科技助力”船上的变化，AIS定位、智慧监控、避碰雷达等设备陆续装上了船。

在洞头鹿西，由不同地域、不同专业的年轻“90后”跨界组建的金丰团队，建成平均水深14米、空体总量400万立方米的深远海海洋牧场综合体，目前为全国水体容量最大的围栏养殖基地。在平阳南麂，海派公司由“85后”女企业家林端萍领军，招引吸纳50余名“80后”“90后”回归南麂岛创业，占企业人数80%以上，创新落地建成大黄鱼渔旅体验园，为大黄鱼产业注入新鲜血液。

科研一线年轻人也在用自己的方式“入渔”。“这两年所里年轻渔业从业人员越来越多。”浙江省海洋水产养殖研究所工作人员郑晶，硕士研究生毕业后通过公开考试进入研究所，在永兴基地从事微藻研究，用光生物反应器培育藻类作为开口饵料。

青年入渔，点上突破还不够，更需要系统推进。此次交流活动上，联合国粮食及农业组织（FAO）渔业及水产养殖司渔业官员雪琳·M·安东尼萨米博士发来视频致辞，充分肯定我省和我市推动“青年入渔”的优秀做法和经验，并提出建设性指导意见。高校、院所、企业共同发起“青年入渔·科技兴渔”联盟，串联分散的人才、技术、项目、资本资源。一批产教融合、校企合作项目现场签约，聚焦人才培养、技术攻关、成果转化和基地建设。政策支撑也在加码，今年我省出台《关于支持青年参与现代海洋渔业建设的意见》，围绕引才、育才、用才、留才提出24条具体举措。

向海图强，青春赴蓝海，接力正当时。

来 源：温州日报

原标题： 青春向海正当时 ——温州青年入渔困局与破题

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com