温州日报 2026-11-07 09:21:10

11月6日，意大利罗马大都会市副市长SANNA Pierluigi率罗马政府代表团、意大利温州工商会一行，到访国务院特殊津贴专家、中国烹饪大师金爵奖获得者潘晓林的大师工作室，开展瓯菜与意大利烹饪技艺交流品鉴活动。

温州网讯 昨天，意大利罗马大都会市副市长SANNA Pierluigi率罗马政府代表团、意大利温州工商会一行，到访国务院特殊津贴专家、中国烹饪大师金爵奖获得者潘晓林的大师工作室，开展瓯菜与意大利烹饪技艺交流品鉴活动。活动现场签订非遗海外传播合作框架协议，以美食为纽带搭建温州非遗出海通道，为温州创建“世界美食之都”注入国际交流新动能。

据介绍，温州正全力创建“世界美食之都”，罗马在餐饮文化传承、美食品牌塑造及非遗申遗领域经验成熟，双方将以此次交流为起点，在饮食文化互鉴、非遗保护经验共享、美食旅游开发等方面挖掘合作契合点。

SANNA Pierluigi说，罗马本地华侨多来自温州，两地饮食文化交流渊源深厚。2025年“意大利烹饪与饮食文化”列入联合国教科文组织人类非遗名录，罗马美食崇尚顺应时令、原汁原味，与中餐“不时不食”的饮食理念不谋而合，此次与省级非遗瓯菜烹饪技艺开展交流，具有重要的互鉴价值。

瓯菜作为浙菜重要流派，以海鲜入馔见长，风格清鲜淡雅、重刀工讲本味，承载着瓯越地域饮食智慧。意大利餐饮体系化申遗、美食产业转化的实践经验，为温州提供了宝贵参照。活动现场，温州市非物质文化遗产保护中心与意大利温州工商会签署合作框架协议，将依托侨团的商业资源与传播渠道，开展温州非遗海外推广、饮食文化互鉴等合作，共同提升温州非遗国际知名度，助力“让世界看见温州非遗”品牌建设。

品鉴交流环节，潘晓林携团队与意大利美食主厨协会中国区主席PAOLO DODARO团队现场切磋技艺，围绕食材处理、火候把控、风味呈现展开对话，瓯菜的清鲜本味与意大利菜的醇厚风格同台碰撞，双方共同品鉴了融合两地特色的菜品。

据了解，瓯菜烹饪技艺为浙江省非物质文化遗产，是温州兼具烟火气与文化底蕴的非遗代表性项目。目前温州正以争创“世界美食之都”为抓手，持续推动非遗出海与饮食文化国际交流。下一步，温州将以此次交流为起点，推动中意饮食文化对话常态化，以非遗国际交流赋能美食产业发展，助力中华优秀传统文化走出去。

来 源：温州日报

原标题： 罗马代表团走进瓯菜大师工作室 温州以美食为媒深化国际非遗交流

记者 程潇潇 通讯员 陈璇

本文转自：温州新闻网 66wz.com