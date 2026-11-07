温州日报 2026-11-07 09:21:10

第二届中国·龙湾长三角地区视觉大赛城市美学线采风拍摄的一组智慧康养主题影像，近日相继被中央及省市多家主流媒体选用刊发。镜头里，龙湾悦心城市颐养中心内智能机器人设备辅助长者康复训练的温暖场景，成为龙湾养老服务提质升级的生动缩影。

温州网讯 第二届中国·龙湾长三角地区视觉大赛城市美学线采风拍摄的一组智慧康养主题影像，近日相继被中央及省市多家主流媒体选用刊发。镜头里，龙湾悦心城市颐养中心内智能机器人设备辅助长者康复训练的温暖场景，成为龙湾养老服务提质升级的生动缩影。

龙湾悦心城市颐养中心是龙湾区目前规模最大的公建民营养老机构，由温州高新建发集团投资建设，总投资2.5亿元，设置床位500张，其中护理型床位400张、自理型床位50张、认知症专属照护专区50张。项目采用国企与专业运营方合资共建模式，经公开招标引入上市公司——上海悦心健康集团负责运营，完成内部适老化改造与功能场景搭建后于今年3月28日试营业，7月正式运营，补上了区域缺少大体量标准化公办康养载体的短板。

“作为区级重点民生项目，我们走公建民营的路子，就是要在守住普惠属性的前提下，把专业养老服务引进来。”温州高新建发集团招商运营公司招商部经理张琪谊说，项目立项时就明确了普惠型养老的定位，通过市场化遴选专业运营团队，兼顾服务品质与群众可负担性。

运营端的细化落实，体现在长者日常照护的各个环节。上海悦心健康集团为老服务中心总经理吕云介绍，目前机构已有80余位长者入住，照护上按身体状况分层分类：认知症长者住进“幸福忆家”专区，通过怀旧场景布置、专项康复训练开展认知干预；自理老人可以上老年学堂，书画、手工、健康科普课排得满满当当，园里的景观步道也方便日常散步。“我们和辖区医院开通了医疗绿色通道，日常诊疗、康复转介都更顺畅。”吕云说，机构也在对接本地院校推进产教融合，已有护理专业学生来院跟岗实习，后续将通过带教培训、技能考证搭建成长路径，持续夯实护理队伍专业能力。

单个项目的落地，是龙湾区系统性完善养老服务网络的其中一环。龙湾区民政局相关负责人介绍，目前该区共有7家养老机构，床位总量1689张，护理型床位占比稳步提升。社区层面，街道居家养老服务中心、村社养老照料中心已基本实现全覆盖，老年食堂助餐服务持续提升，“15分钟养老服务圈”持续成形；居家层面，上门照护、适老化改造、高龄津贴、养老服务消费券等举措常态化推进，重点覆盖困难老人、高龄老人群体，分层分类满足不同养老需求。据悉，龙湾将持续优化养老资源布局，深化医养康养融合发展，抓实护理人才培育、老年友好型社区建设等工作，切实增强辖区老年人的获得感与幸福感。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾扩容高品质公办养老供给 智慧养老场景频出圈

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com