温州日报 2026-11-07 10:13:55

11月6日，瓯海区老年体育学院在浙江开放大学瓯海学院（瓯海区老年大学新桥校区）正式挂牌成立。

温州网讯 昨天，瓯海区老年体育学院在浙江开放大学瓯海学院（瓯海区老年大学新桥校区）正式挂牌成立。省、市、区各级老年体协及相关行业协会嘉宾齐聚校园，共同见证瓯海老年体育事业发展的重要时刻。

瓯海区老年体育学院拥有独立规范的办学场地和功能齐全的教学活动设施，已构建起多级联动管理机制。学院立足老年群体身心特点，坚持以健康养老、科学健身为核心，以特色文体教学为载体，以公益普惠服务为目标，面向全区老年群体提供专业化、多样化的体育教学与健身指导服务，着力打造适配老年需求、彰显瓯海特色的老年体育教育阵地，引导辖区老年人科学健身、乐享晚年。

挂牌仪式后，现场还举行了老年体育展演。瓯海区老年体协西山柔力球队《飞龙二套》、景山艺术团《阳光中国一家亲》、瓯海太极队《42式太极拳》、中华韵队《再唱山歌给党听》、梧田老街队《中国龙》等节目轮番登场。

近年来，瓯海区持续推进老年体育事业高质量发展，不断完善场地设施，丰富老年体育活动，建强基层组织，门球、柔力球、中华韵、太极拳等特色项目蓬勃开展，成为全省老年体育工作中具有代表性的实践样板。此次学院挂牌，标志着瓯海老年体育工作从以赛事组织为主，迈向教学、培训、展演、赛事一体化发展的新阶段，为健全老年公共服务体系、提升老年人获得感幸福感、擦亮银发幸福底色写下了一份温暖的民生答卷。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海区老年体育学院挂牌成立 打造老年体育教育新阵地

记者 洪越风 瓯海融媒记者 卢芊好

本文转自：温州新闻网 66wz.com