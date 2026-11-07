温州都市报 2026-11-07 10:13:56

最近温州一批咖啡新店扎堆开业，山巅、江边、湖畔、老洋房里全都有。好喝、好拍，还自带松弛感，朋友圈的“含咖量”眼看就要被它们承包了。

温州网讯 这个周末，冷空气把温州正式拽进了初冬。天凉了，人反倒更想往外跑——找个有太阳、有风景、有咖啡的地方窝一下午。巧的是，最近温州一批咖啡新店扎堆开业，山巅、江边、湖畔、老洋房里全都有。好喝、好拍，还自带松弛感，朋友圈的“含咖量”眼看就要被它们承包了。

最“高”的一家是飞云之上的「MONPARK咖啡山场」。初冬山巅云雾缠着山腰，270度无遮挡视野里，飞云湖铺成一幅山水长卷。崖边工业风咖啡屋，粗粝老木配铁锈质感，旁边还有小面馆、林间营地、观景露台一路陪着。点杯咖啡坐下，湖风穿窗而来，时间也跟着慢下来。周末想“逃离”一下，这儿够远，也够值。

不想跑太远，就去温州园博园入口的「在序·三溪」。杉林和草地把它轻轻围住，原木梁柱撑起通透玻璃房，树影就是最好的装饰。门外草坪上小狗撒欢，小朋友自在吸氧。拍照不用刻意找角度——窗边借树影，木平台借风，杉林借一束光，一杯咖啡入镜，随手一拍就是轻轻的森系感。

想吹江风，就去楠溪江狮子岩旁的「In View·一隅咖啡」。江水与绿意温柔环抱，拾级而上，像一脚跨进慢半拍的时空。一杯手冲端上桌，香气先漫开，再抿一口，人也跟着松下来。有人带毛孩子来，有人约朋友来，也有人独自来坐坐——不止咖啡，也是和自然、和朋友待在一起的小天地。

最近刷屏的「哞哞克拉MUMUKIRA」，是陪伴温州人十多年的“克拉甜品”的全新蜕变。推门进去，复古温情的木质格调扑面而来，像一间被时间轻轻打磨过的伦敦街角小店。主理人设计的小牛Kira藏在帆布袋、冰箱贴、餐盘和马克杯上，也藏在手工刻模的小饼干里。初冬钻进这样的暖屋子，喝杯咖啡吃块饼干，整个人都熨帖了。

九山湖畔一栋青砖老洋房里，「Lava拉瓦咖啡」在旧时光里落了脚。室内中古风，温柔又慵懒，窗边望出去，树影和九山湖碧水一起铺开；户外庭院摆着躺椅，坐下来就能接住湖风。这里还是Lava和温州欧美同学会的共创空间，闹市里多了一处安静角落，适合慢慢坐、慢慢拍。

想把喝咖啡喝出仪式感，就去泰顺云湖仙境的「FLATS COFFE平底鞋咖啡」。先乘临湖悬崖观光小火车，沿崖壁轨道穿行青山碧波，终点就是林间咖啡店。户外悬崖卡座直面整片飞云湖，风贴着水面吹来，咖啡放在崖边，像把整片湖包了场。

沿楠溪江鹤盛走，芦花在侧，对岸那栋南法风小院才露出来——「青之·KinChi Cafe」，白墙衬着绿意。玻璃阳光房兜住云影、远山和江面水光，屋里木格窗、纱幔、旧橱柜质朴耐看。窗几乎都朝江，二楼阳台的木窗把山水裁成一幅画。挑个位置坐下，一杯咖啡，一幅江景。

在温州，喝咖啡从来不缺去处。初冬的周末，挑一家顺眼的，挨个喝过去。这波先喝到这儿，下一杯，留给下次见。

来 源：温州都市报

原标题： 你的周末“含咖量”被这波新店承包了

小毛 文旅

本文转自：温州新闻网 66wz.com