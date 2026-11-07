潮新闻 2026-11-07 10:13:56

东海开渔之后，舟山渔场迎来毛虾捕捞旺季。临近立冬，记者跟随苍南船队登上海上加工船，直击一场从大海直接通向全国市场的渔业生产，看一枚小小虾皮，如何成为苍南“七彩农业”版图里亮眼的“土特产”。

东海开渔之后，舟山渔场迎来毛虾捕捞旺季。临近立冬，记者跟随苍南船队登上海上加工船，直击一场从大海直接通向全国市场的渔业生产，看一枚小小虾皮，如何成为苍南“七彩农业”版图里亮眼的“土特产”。

苍南融媒体中心供图

东极岛附近海域，海风裹挟着浓重的海腥味扑面而来。航行5个多小时，记者登上“浙苍渔加0888”海上加工船。夜幕慢慢笼罩海面，对讲机里传来捕捞船的渔探信息，船东易会务兴奋地喊道：“东经50多一点，北纬在05、06这里，我们船队找到虾皮了！”

这是一艘漂浮在大海上的移动加工车间。过去，渔民捕获毛虾，必须长途运回港口，再分散交由岸上各家企业加工。如今，捕捞船在海上捞起新鲜毛虾，转运船直接送抵加工船，上岸转运的中间环节被彻底砍掉。

将近晚上八点，一筐筐刚捕捞收获的毛虾陆续运上加工船。投料、蒸煮、冷却、筛选、入库冷链，整套流程一气呵成。“鲜活毛虾上船，仅仅25分钟就能加工成干虾皮，48小时之内，成品就可以发往全国各地水产干货市场。”温州靖航海洋产业发展有限公司总经理易会务告诉记者，透过灯光看去，这批毛虾光泽透亮、肥度饱满，是开捕至今品质最好的一批渔获，单日收成好的时候可达四五千筐。

苍南融媒体中心供图

温州靖航海洋产业发展有限公司现有3艘海上加工船，联动50艘合作捕捞渔船，旺季每日最高可处理187.5吨毛虾。海上就地加工模式，不仅留住海产品最好鲜度，更破解长久以来渔民面临的痛点：遇上高温天气，小海鲜极易腐坏，不少毛虾只能低价当做饵料处置；依托海上加工工艺，渔获就地完成保鲜精加工，渔获整体产值增值50%，高温季同样实现稳产高收益。企业既为120名产业工人提供稳定岗位，也让合作渔船与周边渔民收获实实在在收益。

小小虾皮，背后是一个体量惊人的县域特色产业。苍南素有“中国虾皮之乡”的美誉，全县毛虾年均捕捞量约6万吨，虾皮产品年加工量3万吨，占据全国六成市场份额。

不止虾皮。立足山海资源禀赋，苍南打造“七彩农业”产业体系，推动虾皮、番茄、紫菜三条特色赛道，成长为县域十亿元级“土特产”全产业链，近万名农户借此稳岗增收，渔家小鲜、田园果蔬共同撑起当地乡村振兴的产业底盘。

苍南融媒体中心供图

产业做大，更要走得稳、走得远。产业链升级路上，涉农经营主体常常遭遇融资难、担保难、流程繁的现实阻碍。2026年，国家金融监督管理总局苍南监管支局联合县农村农业局出台《关于推广金融服务支持10亿元“土特产”全产业链相关金融产品的通知》，构建“政策解读+需求摸排+指导申报+协同推进”的全流程工作体系；苍南创新推行“金融链长制”，由农商银行人员担任“金融链长”、农技骨干担任“行业顾问”，针对虾皮、番茄、紫菜三大特色产业量身定制信贷产品。截至2026年10月，已为1.01万户种养户授信137亿元，三大产业专项放贷超2.72亿元；相关配备项目建设加速推进，浙江海峰20万吨级冷链物流仓储项目即将投用；霞关虾皮节、线上农创客推广持续扩大区域知名度。

为守护毛虾资源，当地推行限额捕捞智慧监管，通过模型评估资源储量，渔船安装管控系统，实行蓝黄红三色预警，搭配北斗、视频监控的数字化手段，兼顾生态保护与渔民生计，实现护渔与富民双向平衡。

据苍南县农业农村局相关负责人表示，下一步，苍南将谋划建设山海融合深加工中心，完善产品溯源体系，推动渔旅深度融合，向着“全链条、网络化、可追溯”的现代特色产业持续迈进，把苍南土特产——虾皮打磨成县域乡村全面振兴的标杆产业。

来 源：潮新闻

原标题： 海上25分钟锁鲜 苍南小虾皮闯开十亿级大市场

通讯员 潘嘉宾

本文转自：温州新闻网 66wz.com