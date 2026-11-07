潮新闻 2026-11-07 10:13:56

眼下，位于温州龙湾区星海街道的浙江埃锐云喷码科技年产7万套工业激光喷码机生产项目，正加紧推进竣工验收收尾工作。

眼下，位于温州龙湾区星海街道的浙江埃锐云喷码科技年产7万套工业激光喷码机生产项目，正加紧推进竣工验收收尾工作。9幢现代化厂房已完成主体施工，工人正开展特种设备地基浇筑、围墙施工等作业；属地投资专班现场办公，协调电力接入、竣工验收等事项，朝“竣工即投产”目标推进。

该项目是浙江省“千项万亿”重大项目。投资方镭德杰标识科技武汉有限公司深耕喷码机领域近30年，拥有实用新型专利56项、软件著作权20项，产品畅销海内外。2023年，公司负责人张光松决定回乡投资，在家乡建设喷码机生产基地。

效果图 受访者提供

据了解，项目总投资10.52亿元，项目总用地面积101.74亩，总建筑面积20.81万平方米，主要建设工业激光喷码机生产线，生产拥有自主知识产权的“UV紫外激光打标机”等高新技术产品，建成后可形成年产7万套工业激光喷码机产能。

项目落地以来，龙湾属地政府投资专班常态化现场踏勘，跨部门会商破解建设难点，将“拿地即开工、竣工即领证”改革贯穿项目建设全过程，压缩建设周期。浙江埃锐云喷码科技集团有限公司董事长陈云说，政府服务让企业少走流程弯路，可以把精力放在筹备员工招聘、设备调试上；新厂房投用后，研发、生产、储能、物流集中在一个园区，生产线效率将大幅提高。

作为温州培育新质生产力、壮大先进制造业的重点产业项目，该项目投产后年产值预计达10亿元，亩均税收50万元，将补齐当地高端工业喷码标识装备产业链短板，带动激光、制药机械等上下游企业联动发展。

来 源：潮新闻

原标题： 建设一个基地补齐链上短板 龙湾工业激光喷码机生产项目竣工验收在即

记者 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com