央视新闻客户端 2026-11-07 11:21:12

据中国载人航天工程办公室消息，神舟二十四号载人飞行任务将有1名巴基斯坦航天员以载荷专家身份参加，在完成短期在轨飞行后，随神舟二十三号载人飞船返回。这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，中国空间站将迎来首位外籍航天员到访。

据中国载人航天工程办公室消息，神舟二十四号载人飞行任务将有1名巴基斯坦航天员以载荷专家身份参加，在完成短期在轨飞行后，随神舟二十三号载人飞船返回。这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，中国空间站将迎来首位外籍航天员到访。

2025年2月，中国和巴基斯坦在伊斯兰堡签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，正式启动巴基斯坦航天员选拔工作。经过初选、复选、定选三个阶段的严格筛选和评定，选拔出2名巴基斯坦预备航天员，在华完成各项训练并通过考核后，其中1人将执行载人飞行任务，1人作为任务备份航天员。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 中国空间站将迎来首位外籍航天员

本文转自：温州新闻网 66wz.com