温州新闻网、蒲州街道、龙湾发布 2026-11-07 11:21:13

近日，位于龙湾区蒲州街道的“城东夜宴”夜市人气爆棚，场内摊位前排队消费者络绎不绝，就餐区座无虚席。升腾的烟火气为龙湾区的夜间消费场景添上了生动注脚。

近日，位于龙湾区蒲州街道的“城东夜宴”夜市人气爆棚，场内摊位前排队消费者络绎不绝，就餐区座无虚席。升腾的烟火气为龙湾区的夜间消费场景添上了生动注脚。

作为龙湾区响应打造“星城夜龙湾”品牌、推动高品质消费集聚区建设的重点项目，该项目自运营以来就收获了极高的市民关注度。

据了解，“城东夜宴”夜市选址在龙湾区蒲州街道上江路85号瓯联85汽车公园内，规划利用园区DE栋空置场地及店铺打造约3800平方米的夜间消费集聚区，项目无需新增用地，仅对现有空间做轻量化升级改造，与龙湾区“轻量化改造盘活闲置空间”的工作思路高度契合。此前蒲州街道已成功实践“引摊入商”模式，将吾悦广场周边近30家零散摊贩规范安置，实现市容秩序、摊贩生计与商圈活力多方共赢，本次“城东夜宴”项目正是这一成功经验的延伸落地，将和吾悦广场等周边商圈形成联动效应，共同做大区域消费蛋糕。

本次采访中夜市相关负责人向记者介绍，当前夜市入驻的40家经营摊位售卖的餐品全部不重样，为了筑牢食品安全防线，运营方会定期对所有摊位的原材料、在售餐食开展随机抽查，全方位保障消费者的用餐安全。在合作模式上，项目摒弃了传统固定摊位租金的模式，采用营收抽成的方式和入驻商家共同运营，有效降低了摊主的前期经营压力，项目预计可吸纳50家以上商户入驻，直接创造就业岗位200个以上，还将间接带动周边餐饮供应链、物流配送、保洁安保等配套服务就业，形成联动发展的乘数效应。

该项目依托“城南往事”的成熟品牌势能，深度融合瓯联85汽车公园的汽车文化、机车文化特色，打造辨识度极高的夜间消费IP，后续还将定期策划主题演艺、灯光打卡、趣味互动等活动，有望成为温州市年轻人夜间社交打卡的新地标。

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原标题： 龙湾新晋小聚打卡地！城东夜宴烟火气十足

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