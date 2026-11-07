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温州北站，加开！

中国永嘉 2026-11-07 11:21:12
记者从温州北站了解到，为满足旅客出行需求温州北11月10日临时加开上海虹桥开往温州北的C3037次列车，于16：49自上海虹桥发车，晚上20:01抵达温州北。

　　记者从温州北站了解到，为满足旅客出行需求温州北11月10日临时加开上海虹桥开往温州北的C3037次列车，于16：49自上海虹桥发车，晚上20:01抵达温州北。

　　11月11日临时加开温州北开往北京南的G4540次列车，于当日早上7:46分由温州北站始发，当日下午15:21分抵达北京南站，全程运行时间为7小时35分钟，G4540次经停车站：义乌，桐庐东，杭州西，湖州，长兴，宜兴，溧阳，南京南，蚌埠南，徐州东，济南西，廊坊，北京南。

　　温馨提醒

　　目前，增开车次在12306官网已可以购票。建议有出行需求的旅客提前购票，合理安排出行时间。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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