新华社 2026-11-07 11:21:12

包括巴黎在内的法国多地5日举行新一轮示威游行。据法国内政部初步统计，全国约有57.5万人上街，规模创新高，是法国今秋抗议浪潮以来规模最大的一次。

包括巴黎在内的法国多地5日举行新一轮示威游行。据法国内政部初步统计，全国约有57.5万人上街，规模创新高，是法国今秋抗议浪潮以来规模最大的一次。

11月5日，在法国巴黎，一名示威者挥舞法国国旗。新华社记者 邬惠我 摄

另据参与发起示威的法国工会方面称，当天全国约有160万人上街，其中巴黎有35万人。

据法媒报道，当天巴黎、里昂、马赛、斯特拉斯堡、波尔多、雷恩、蒙彼利埃等多地民众上街抗议。多地游行伴随暴力行为，暂未出现大规模骚乱。

11月5日，在法国巴黎，安全人员在示威游行现场执勤。新华社发（奥雷利安·莫里萨尔 摄）

为维护游行秩序，法国内政部在全国范围内部署7万名警察和宪兵。截至记者发稿，已有448人在抗议活动期间被捕。

法国总理府当天宣布，法国总理勒科尔尼将于9日与工会和雇主协会代表举行会议，回应民众诉求。

法国今秋抗议浪潮自9月而起。10月17日举行的大型示威酿成严重骚乱，全国约3000家商铺遭劫掠或打砸，部分地区公共机构建筑被损毁。

来 源：新华社

原标题： 法国爆发今秋最大规模抗议

本文转自：温州新闻网 66wz.com