新华网 2026-11-07 12:02:48

记者11月6日从住房城乡建设部获悉，联合国人居署中国办公室近日在北京设立。

记者6日从住房城乡建设部获悉，联合国人居署中国办公室近日在北京设立。

联合国人居署执行主任罗斯巴赫表示，中国办公室的设立是双方合作的重要里程碑。中国的城市发展历程，为国际社会提供了宝贵经验；中国的实践，为正在应对快速城镇化挑战的国家和城市带来重要启示。联合国人居署致力于将中国办公室打造为城市转型、可持续发展与国际合作的全球枢纽，搭建合作桥梁，将中国的专业能力、创新优势与全球其他城市的需求紧密对接。

住房城乡建设部部长倪虹在联合国人居署中国办公室揭牌仪式上说，中国办公室的设立，将在推动人居领域交流合作、促进全球城市可持续发展方面发挥积极长远的作用。中方将与联合国人居署共同制定并实施好在华合作项目，推动全球城市治理理念与中国实践探索交流互鉴。同时，对接人居战略，以中国办公室为纽带，更好连接中国城市、科研机构和专业力量，对接发展中国家需求，开展联合研究、人才培养和示范合作等，推进联合国2030年可持续发展议程和《新城市议程》落地见效。

来 源：新华网

原标题： 联合国人居署中国办公室在京揭牌

记者 王优玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com