10月末我国外汇储备规模为34052亿美元
新华网 2026-11-07 12:02:48
国家外汇管理局11月7日发布数据显示，截至2026年10月末，我国外汇储备规模为34052亿美元，较9月末上升49亿美元，升幅为0.14%。
国家外汇管理局11月7日发布数据显示，截至2026年10月末，我国外汇储备规模为34052亿美元，较9月末上升49亿美元，升幅为0.14%。
国家外汇局相关负责人表示，2026年10月，美元指数上涨，全球主要金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行总体平稳，高质量发展取得新成效，为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。
来 源：新华网
原标题： 10月末我国外汇储备规模为34052亿美元
记者 刘开雄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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