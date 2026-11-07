中国天气网 2026-11-07 12:02:49

11月7日，大范围降水将影响我国，北方部分地区强降雪具有极端性，长江中下游地区有较强降雨，需防范雨雪天气对交通出行等方面的不利影响。明天，我国降水有所减少、减弱。气温方面，未来三天，新一股冷空气来袭，我国大部气温将创新低，多地体感寒凉，需注意添衣保暖。

今天（11月7日），大范围降水将影响我国，北方部分地区强降雪具有极端性，长江中下游地区有较强降雨，需防范雨雪天气对交通出行等方面的不利影响。明天，我国降水有所减少、减弱。气温方面，未来三天，新一股冷空气来袭，我国大部气温将创新低，多地体感寒凉，需注意添衣保暖。

大范围降水影响我国 华北北部等地有强降雪

昨天，我国降水有所减少，南方大部阴雨持续，东北部分地区出现降雪。监测显示，11月6日，云南南部、广西东部和南部、广东中部及江南中部的部分地区出现大雨或暴雨，云南文山、红河等局地大暴雨；新疆北部、黑龙江、吉林中北部等地部分地区出现小到中雪或雨夹雪。

今天，冷暖空气共同发力，我国降水范围扩大，降水强度也会增强，其中山西北部、河北北部、北京西部和北部、辽宁西南部等地的部分地区有大到暴雪，河北东北部和辽宁西南部局地大暴雪；江南中北部、江汉东部、江淮南部、华北东部及重庆东南部、云南、贵州等地有大雨，湖南北部、江西北部、湖北东南部和安徽南部部分地区暴雨，局地大暴雨。

具体来看，中央气象台预计，今天，甘肃河西，内蒙古中部、辽宁西部和南部、华北北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东南部、河北北部、山西北部、北京西部和北部、天津北部、辽宁西部等地部分地区有暴雪或大暴雪。华北中部、黄淮东部、江汉东部、西南地区东南部、江淮、江南等地部分地区有中到大雨，其中，安徽南部、湖北东部、湖南北部、江西北部、浙江西部等地部分地区有暴雨，局地大暴雨。

明天，河北东北部、辽宁南部、西藏东部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，川西高原北部等地部分地区有大到暴雪。河北东南部、黄淮东部、江淮、江汉南部、江南、西南地区中南部、华南等地部分地区有小到中雨，其中，湖南西部、贵州中部、云南东北部和西南部、广西东南部沿海、广东西南部沿海等地部分地区有大雨。

后天，西藏中部、黑龙江西北部、川西高原等地部分地区有小雪或雨夹雪。贵州西北部、云南等地部分地区有中到大雨，其中，云南西部的部分地区有暴雨。

气象部门提醒，今天我国降水范围较大，河北东北部到辽宁西南部一带的强降雪具有一定极端性，需防范雨雪天气对交通运输、农牧业等方面的不利影响，降水容易导致道路湿滑、能见度下降，公众请留意交通安全。

北方多地周末最高气温不足10℃ 冷空气影响将直抵华南

气温方面，未来三天，新一股冷空气来袭，西北地区东部、华北、黄淮及以南大部地区先后有4至6℃降温，局地降温幅度将超8℃。

这股冷空气将成为今年下半年来强度最强、影响最南的冷空气过程。10日前，我国大部地区气温将创新低，最低气温零下10℃线将推进到吉林、辽宁一带，0℃线将南压至华北南部，10℃线深入武夷山至南岭一带。大城市中，兰州8日早晨、北京9日早晨最低气温将跌破0℃，为今年下半年来首次，沈阳9日最低气温或降至零下10℃，南京、贵阳10日早晨最低气温将跌破10℃。

各地最高气温也会明显下降，华北和西北地区东部多地今明天最高气温不足10℃，长江中下游多地8日至9日最高气温仅15℃左右，寒凉明显加重，公众请适时增添衣物，谨防感冒。华南多地9日至10日最高气温也会降到25℃以下，暑热消退，可感受秋意。

来 源：中国天气网

原标题： 大范围降水来袭！华北北部局地有大暴雪 冷空气影响将直抵华南

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