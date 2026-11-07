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特朗普称美方对伊朗实施“小型打击”

新华网 2026-11-07 12:02:49
美国总统特朗普6日对媒体说，美方对伊朗实施了“小型打击”，摧毁伊朗制造的“一个小型防空装置”。

　　美国总统特朗普6日对媒体说，美方对伊朗实施了“小型打击”，摧毁伊朗制造的“一个小型防空装置”。

　　据伊朗塔斯尼姆通讯社早前报道，根据初步报告，两枚导弹击中了伊朗格什姆岛。

来　源：新华网

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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