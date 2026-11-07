新华网 2026-11-07 12:06:45

亚松森消息：巴拉圭国会6日弹劾总统圣地亚哥·培尼亚后，副总统佩德罗·阿利亚纳在国会宣誓就任总统，接替培尼亚完成剩余一年零9个月的任期。

亚松森消息：巴拉圭国会6日弹劾总统圣地亚哥·培尼亚后，副总统佩德罗·阿利亚纳在国会宣誓就任总统，接替培尼亚完成剩余一年零9个月的任期。

阿利亚纳在就职演说中承诺，所有在韦诺银行案中资金被冻结的客户都将取回他们的财产。

培尼亚被指控介入该私有银行业务，存在利益冲突、操纵金融、违规使用养老基金等问题。

当天早些时候，巴拉圭国会通过对培尼亚的弹劾议案，解除其总统职务。会议期间，巴拉圭参议院特别会议认定培尼亚被指控的多项罪名成立。

按照巴拉圭宪法，阿利亚纳在培尼亚被弹劾后接任总统职位。

阿利亚纳现年52岁，育有4名子女。他在2023年与培尼亚同时就职，任副总统。

来 源：新华网

原标题： 佩德罗·阿利亚纳就任巴拉圭总统

记者 赵焱

本文转自：温州新闻网 66wz.com