新华网 2026-11-07 12:06:45

欧洲航天局日前宣布，一个国际研究小组利用火星微量气体任务卫星发现，在火星阿尔巴山地区存在异常的氯化氢气体分布及地表裂隙，这表明火星内部可能仍保留着支持火山活动的热量。

欧洲航天局日前宣布，一个国际研究小组利用火星微量气体任务卫星发现，在火星阿尔巴山地区存在异常的氯化氢气体分布及地表裂隙，这表明火星内部可能仍保留着支持火山活动的热量。

欧航局介绍，火星微量气体任务卫星早在2021年就首次报告在火星大气中检测到氯化氢，由于这种气体在地球上常会从岩浆活动产生的火山喷口中逸出，研究人员希望通过对氯化氢的分析来研究火星上的火山活动。

研究小组在新一期美国《科学进展》杂志上发表论文说，火星大气中的氯化氢浓度通常在北半球冬季达到峰值，夏季则基本消失。然而，在阿尔巴山的有些裂隙上方，氯化氢浓度在北半球初夏出现异常峰值。研究人员推测地下岩浆释放的气体可能通过这些裂隙向上逸出，冬季严寒使裂隙被冰封堵，而初夏冰消融后气体便可能沿裂隙逸出。

波兰科学院空间研究中心教授丹尼尔·梅热表示，研究结果表明，火星内部保留的热量可能足以使火山活动持续，甚至可能持续至今。

研究人员认为，如果熔岩与地下水相遇，可能形成温暖、适宜生命生存的局部环境，因此可以尝试在阿尔巴山地区有气体逸出的裂隙中寻找火星生命。

来 源：新华网

原标题： 火星探测器发现火山活动迹象

记者 罗毓

本文转自：温州新闻网 66wz.com