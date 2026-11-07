当长城遇见“长城”——新华社记者专访执行飞越长城任务的空军八一飞行表演队

新华网 2026-11-07 12:17:25

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。

当千年长城与“蓝天长城”同框，传递出哪些信息？背后蕴藏着什么故事？新华社记者专访了执行飞越长城任务的空军八一飞行表演队，解码任务背后的能力积淀与使命传承。

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机，以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。新华社发（余红春 摄）

“每一片任务空域，都是检验编队硬功的考场”

燕山叠翠，雄关巍峨。天津黄崖关长城上空，6架以极限间距保持密集队形的歼-10表演机穿云而来。

黄崖关一带山谷纵横、地形起伏，山间乱流复杂多变。

“峡谷低空，是编队能力的实景考场。”空军八一飞行表演队飞行员王雪松介绍，穿行山谷空域，山体遮挡、乱流颠簸多发，能见度和低云变化快，在此类环境中保持密集编队队形稳定，对飞行员的态势感知、协同配合与特情处置能力提出了很高要求。

针对这次飞行任务，空军八一飞行表演队完善特情处置预案，围绕能见度突变、山谷乱流等核心特点，逐项细化处置流程与操作规范。

2018年，王雪松曾驾驶歼-10A表演机飞越黄崖关进行飞行训练。如今，再次飞越这片空域的表演队已经换装歼-10C表演机。

作为这次任务地面指挥员，王雪松负责调度表演机的飞行姿态，确保编队队形始终稳定精准。

保持编队精准稳定，是每一位表演队飞行员都必须具备的“硬功夫”。近年来，空军八一飞行表演队的航迹持续向海外拓展，曾飞赴阿联酋、埃及、新加坡等国家参加国际航展。从沙漠到滨海，不同的地理气象条件全方位考验着表演队飞行员的综合素质。

“即便是在相对平稳的空域条件下，飞行表演对于飞行时间节点的把控、编队衔接的精度，同样提出了较高要求。”王雪松说，“对表演队而言，每一片任务空域，都是检验编队硬功的考场。”

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机，以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。新华社发（朱姜海 摄）

红、黄、蓝三色彩烟象征忠诚、使命与守护

当六机编队飞临黄崖关长城上空，表演机拉出的红、黄、蓝三色彩烟漫卷长空。

“这次我们选用的红、黄、蓝三色彩烟，每一缕色彩都承载着精心设计的深意。”空军八一飞行表演队飞行员陈晓亮介绍，红色，彰显空军官兵铁心向党的赤胆忠诚；黄色，象征守护国土的使命；蓝色，寓意人民空军需要守护的万里苍穹。

“拉烟配色并非固定，我们会结合不同任务主题、不同国家国情灵活调整。”陈晓亮告诉记者，“拉烟”逐渐成为表达文化、传递理念的载体，除了配色方案，拉烟时机、烟量等参数也会随着空域条件动态优化。

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机，以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。新华社发（余红春 摄）

“驾驶战鹰的我们，就是守护万家安宁的‘空中长城’”

引擎轰鸣，彩烟舒展。机翼下，蜿蜒的长城依山势铺展。

这是空军八一飞行表演队2024年飞越埃及金字塔后，又一次飞越世界地标性建筑。

这座昔日御守家国的屏障，静静矗立，与空中整齐的战鹰编队形成跨越时空的呼应。

“没想到第一次看到长城，就是在以表演队飞行员的身份飞越黄崖关。”空军八一飞行表演队飞行员查修峰说。

在加入空军八一飞行表演队之前，查修峰是空军航空兵某旅飞行员，曾多次驾驶战机升空，战斗在祖国空防一线。

执行任务过程中，查修峰的注意力高度集中在维持编队位置上。虽然无法欣赏关隘景致，但他感到“守护领空的使命感格外强烈”。

“长城是古代戍边御敌的屏障，更是中华民族安不忘危、固土守疆的精神图腾。飞越长城，对我们每一名飞行员而言，都是一次精神洗礼。”查修峰说，“长城是‘镶嵌’在大地上的屏障，今天，驾驶战鹰的我们就是守护万家安宁的‘空中长城’。”

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机，以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。新华社发（刘冬 摄）

“空军八一飞行表演队的航迹将向更远的地方延伸”

六机编队飞向云层，向着远方空域飞去。

绚丽航迹，远不止如此。空军八一飞行表演队组建64年来，为180多个国家和地区的800多个代表团进行了800余次飞行表演。

对于这支队伍，空军八一飞行表演队队长李斌用三个关键词描述：开放、自信、硬核。

表演队先后装备歼-5、歼-6、歼教-5、歼-7EB、歼-7GB、歼-10、歼-10C表演机。李斌介绍，如今依托歼-10C，搭配运油-20伴随保障，表演队跨区域远距离“一站直飞”已经成为常态。

作为“世界看中国、民众看军队”的窗口，空军八一飞行表演队展现着空军部队的昂扬风貌与实战化训练成果。“从精准编队到文化表达，从精神赓续到走向世界，每一次飞行任务都是‘蓝天仪仗’综合能力的全方位呈现。”李斌说。

“一流空军要有一流的表演队。”李斌在接受采访时告诉记者，随着人民空军现代化建设持续推进，空军八一飞行表演队的航迹将向更远的地方延伸。

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。新华社发（杨盼 摄）

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。新华社发（杨盼 摄）

11月6日上午，空军八一飞行表演队6架歼-10表演机以密集编队低空山谷飞行的方式，飞越天津黄崖关长城，献礼人民空军成立77周年。新华社发（杨盼 摄）

来 源：新华网

原标题： 当长城遇见“长城”——新华社记者专访执行飞越长城任务的空军八一飞行表演队

记者 贾淑宜 高玉娇 米思源

本文转自：温州新闻网 66wz.com