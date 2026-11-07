中国新闻网 2026-11-07 12:17:25

据中国驻墨尔本总领事馆微信公众号7日消息，中国驻墨尔本总领馆发布关于领区一名中国公民不幸遇害案件的情况通报。

据中国驻墨尔本总领事馆微信公众号7日消息，中国驻墨尔本总领馆发布关于领区一名中国公民不幸遇害案件的情况通报。

当地时间11月6日晚间，一名中国公民在墨尔本市区不幸遇害身亡，目前犯罪嫌疑人已被当地警方缉拿归案。中国驻墨尔本总领馆对此高度重视，第一时间启动领事保护应急机制，要求警方全力彻查此案，依法、公正处理，严惩肇事凶手，切实维护中国公民合法权益。总领馆已及时与遇害者家属取得联系，通报情况，正在会同有关方面为家属善后提供便利。

中国驻墨尔本总领馆对同胞遇害深感悲痛，对其家属表示诚挚慰问，将继续同当地有关部门保持沟通，积极协助妥善处理有关善后事宜。

来 源：中国新闻网

原标题： 中国驻墨尔本总领馆通报一名中国公民遇害

本文转自：温州新闻网 66wz.com