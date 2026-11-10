新华网 2026-11-10 10:43:54

11月9日，中国队选手谢谷英在自由操比赛前。新华社记者 王东震 摄

在9日进行的2026年达喀尔青奥会体操女子团体决赛中，中国队以0.234分的微弱优势战胜日本队，夺得该项目青奥会历史上的首枚金牌。

决赛中，每支队伍由3名运动员组成，每个单项派出两名选手出场，两人的得分全部计入团体总分。在8日的资格赛中，中国队以0.500分力压日本队排名第一，因此在决赛的所有单项比赛中，日本队都在中国队之前出场。

11月9日，中国队选手钟圻在平衡木比赛中。新华社记者 王东震 摄

日本队藤后七海和南埜佑芽在第一项跳马比赛中分别得到13.700和13.866的高分，该项结束后，中国队以1.533分落后。

随后的比赛，中国队开启“追分模式”。第二项高低杠，钟圻和谢谷英分别以14.133分和14.233分，将中国队与日本队的总分差距缩小到0.733分。接下来的平衡木比赛中，钟圻和陈紫嫣一鼓作气，分别拿下14.100和14.266分，中国队一举反超日本队1.167分。

自由操比赛中，谢谷英第一个代表中国队出场，获得12.833分，随后出场的陈紫嫣只需要拿到11.966分以上就能确保金牌。最终，她不负众望得到12.200分，为中国队拿下金牌。法国队获得铜牌。

资格赛中，中国队三朵“小花”并不满意自己的表现。到了颁奖仪式，她们终于面露喜色，手拉手站上了最高领奖台。谢谷英说：“我们是团队作战，所以共同的努力才是最重要的。”

来 源：新华网

原标题： 中国队夺得青奥会历史首枚女子体操团体金牌

记者 季嘉东 陈晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com