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朝鲜进行新型鱼雷武器系统试验

新华网 2026-11-10 10:43:54
据朝中社10日报道，朝鲜9日在东部海域试射新型高速鱼雷武器系统。

　　据朝中社10日报道，朝鲜9日在东部海域试射新型高速鱼雷武器系统。

　　报道说，这款由朝鲜国防科研机构联合研发的武器系统的战斗效果得到验证。朝鲜海军将从2027年初列装该鱼雷武器系统。

来　源：新华网

原标题： 朝鲜进行新型鱼雷武器系统试验

记者 王超

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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