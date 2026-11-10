泸州“花坛藏尸案”一审宣判
央广网 2026-11-10 14:42:42
11月10日，四川省泸州市中级人民法院对泸州“花坛藏尸案”被告人陈某芬、杨某根一审公开宣判，判决被告人陈某芬犯故意杀人罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪、偷越国(边)境罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二万七千元；被告人杨某根犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。
11月10日，四川省泸州市中级人民法院对泸州“花坛藏尸案”被告人陈某芬、杨某根一审公开宣判，判决被告人陈某芬犯故意杀人罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪、偷越国(边)境罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二万七千元；被告人杨某根犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。
一审宣判原文（央广网发 来源：四川省泸州市中级人民法院）
来 源：央广网
原标题： 泸州“花坛藏尸案”一审宣判
记者 唐诗敏 王颖 昌思荣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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