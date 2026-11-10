正在阅读：泸州“花坛藏尸案”一审宣判

泸州“花坛藏尸案”一审宣判

央广网 2026-11-10 14:42:42
11月10日，四川省泸州市中级人民法院对泸州“花坛藏尸案”被告人陈某芬、杨某根一审公开宣判，判决被告人陈某芬犯故意杀人罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪、偷越国(边)境罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二万七千元；被告人杨某根犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。

11月10日，四川省泸州市中级人民法院对泸州“花坛藏尸案”被告人陈某芬、杨某根一审公开宣判，判决被告人陈某芬犯故意杀人罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪、偷越国(边)境罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二万七千元；被告人杨某根犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。

一审宣判原文（央广网发 来源：四川省泸州市中级人民法院）

来　源：央广网

原标题： 泸州“花坛藏尸案”一审宣判

记者 唐诗敏 王颖 昌思荣

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11