正在阅读：国家发改委：多渠道增加普通高中和高等教育学位供给

国家发改委：多渠道增加普通高中和高等教育学位供给

新华社 2026-11-10 14:42:42
11月10日，国家发展改革委社会发展司副司长黄玮茹表示，“十五五”时期，高中和高等教育学位供需矛盾凸显。下一步，将继续支持普通高中教学楼、宿舍、食堂、操场等设施建设，改善孩子们的上学条件，增加学位供给能力，因为学位不足而上不了普高的焦虑有望得到进一步缓解。

11月10日，国家发展改革委社会发展司副司长黄玮茹表示，“十五五”时期，高中和高等教育学位供需矛盾凸显。下一步，将继续支持普通高中教学楼、宿舍、食堂、操场等设施建设，改善孩子们的上学条件，增加学位供给能力，因为学位不足而上不了普高的焦虑有望得到进一步缓解。此外，还将支持有条件的地方新建若干所新型研究型大学，建设一批办学特色鲜明的高水平职业本科学校，多渠道扩大优质高等教育资源供给，给孩子们更多选择。

来　源：新华社

原标题： 国家发改委：多渠道增加普通高中和高等教育学位供给

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11