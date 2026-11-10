国家发改委：多渠道增加普通高中和高等教育学位供给

新华社 2026-11-10 14:42:42

11月10日，国家发展改革委社会发展司副司长黄玮茹表示，“十五五”时期，高中和高等教育学位供需矛盾凸显。下一步，将继续支持普通高中教学楼、宿舍、食堂、操场等设施建设，改善孩子们的上学条件，增加学位供给能力，因为学位不足而上不了普高的焦虑有望得到进一步缓解。