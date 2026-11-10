央视新闻 2026-11-10 14:42:43

记者10日从国铁集团获悉，12月1日起，铁路部门将优化客运电子发票服务，新增购票人为乘车人线上开具电子发票等功能。

记者今天（10日）从国铁集团获悉，12月1日起，铁路部门将优化客运电子发票服务，新增购票人为乘车人线上开具电子发票等功能。

按现行规定：购票人只能为自己而不能为其他乘车人开具客运电子发票。12月1日起，购票人通过铁路12306为乘车人办理购票、退票、改签业务后，在行程结束或退票、改签业务办理之日起的180日内，可在铁路12306“电子发票”服务专区，为乘车人线上开具电子发票。同时，针对部分旅客反映蓝底样式电子发票在打印报销时辨识度不够的问题，此次新增白底样式电子发票，同时继续提供蓝底样式的电子发票。

为方便老年人、脱网人士等获取电子发票，继续保留线下申请渠道，旅客凭购票时使用的乘车人有效身份证件，在车站售票窗口、自动售票机可申请开具电子发票并获取“扫码开票单”后，使用12306App扫描“扫码开票单”上的二维码，根据需求补全相关信息通过核验后即可开具电子发票。

新规明确，铁路12306作为中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，也是提供铁路客运电子发票的唯一正规渠道，涉及铁路车票销售业务的任何第三方平台和个人不得提供铁路客运电子发票的开具、交付、下载等服务。

来 源：央视新闻

原标题： 铁路电子发票服务将优化 新增购票人为乘车人开票功能

记者 郑连凯 唐颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com