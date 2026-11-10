“花语通山海 咖香连丝路”南亚东南亚国际传播活动持续升温

昆明信息港 2026-11-10 14:44:15

春城昆明，因花而浪漫，因咖啡而醇香，更因中老铁路的贯通，与南亚东南亚国家日益紧密相连。鲜花、咖啡、铁路，这些融入城市发展与百姓生活的特色元素，共同勾勒出春城昆明的独特魅力，也成为昆明与世界交流对话的生动纽带。

日前，以“花语通山海 咖香连丝路”为主题的南亚东南亚国际传播活动正持续开展。活动立足昆明特色产业、人文资源和区位优势，围绕“花漾春城 香约世界”昆明鲜花国际传播活动、“咖香滇池 味连全球”中国春城·世界咖啡嘉年华国际传播活动、“黄金通道 澜湄同心”中老铁路五周年国际传播活动、“开放前沿 声传四海”国际传播平台建设四大项目，通过跨国互动、人文交流、视听创作等多种形式，讲述春城与南亚东南亚国家相知相融的故事。

咖香滇池 味连全球：一杯云咖，开启跨国界的味觉对话

作为云咖产业核心集散中心、消费中心与品牌孵化中心的昆明，咖啡消费已然成为这座城市的日常生活场景。咖啡，已成为更多人感受云南风土、了解春城文化的一条味觉纽带。

云南咖啡核心产区展示

作为此次系列活动率先展开的板块，“咖香滇池 味连全球”中国春城·世界咖啡嘉年华国际传播项目，依托滇池国际咖啡文化嘉年华等活动，汇聚国内外咖啡从业者与爱好者，通过咖啡文化交流、城市探访、主题赛事和视听创作等形式，全方面多角度持续展示云南咖啡的品质特色与文化魅力。

2026滇池国际咖啡文化嘉年华活动现场

接下来，咖啡的醇香还将跨越国界，延伸至南亚东南亚国家。活动将以“咖啡对话”等跨国交流形式为载体，推动昆明与海外咖啡从业者开展风味分享、技艺交流和创意互动，在不同咖啡文化的碰撞与交融中，传递云南咖啡的独特韵味。同时，通过海外媒体探访、多语种视听作品等方式，全面呈现从高原种植到城市消费的咖啡故事，让更多海外朋友循着咖香认识云南、走近昆明。

黄金通道 澜湄同心：一条铁路，连接山海之间的邻里情谊

如果说咖香拉近了彼此的距离，路绵延千里的中老铁路，不仅缩短了时空的距离，更带动沿线人民让彼此走得更近。

中老铁路“复兴号”动车组驶过磨憨镇尚冈村

今年恰逢中老铁路开通运营五周年，围绕这一重要节点，此次系列活动之“黄金通道 澜湄同心”中老铁路五周年国际传播子项目，将以铁路沿线的发展变化和人文故事为切入点，通过双向互访、跨国文化交流、主题体验和纪实影像等形式，展现中老铁路为沿线地区带来的新机遇、新变化。届时，来自中老两国的体验者将沿着铁路探访彼此的城市与村寨，在旅途中感受不同地域的风土人情；两国民间艺人和文化创作者也将以歌舞、非遗和民俗互动为媒，展现中老睦邻友好的深厚情谊。

中老铁路车站内，两列列车整装待发

铁路带来的变化，既体现在便捷的交通和日益密切的经贸往来中，更藏在沿线百姓的日常生活里。活动还将把镜头对准普通人，围绕教育、就业、农业、文旅、民生等领域，以真实的人物经历和生活场景，记录铁路开通以来的发展变化。从列车上的相遇到村寨里的欢聚，从城市间的往来到普通家庭的生活变迁，一个个鲜活故事将共同呈现中老铁路连接发展机遇、承载民心相通的生动图景。

花漾春城 香约世界：一枝鲜花，绽放春城四季的浪漫

中老铁路这条黄金大动脉，拉近了山海邻里的距离与情谊；而从昆明飞出的一枝枝鲜花，则将春城的浪漫与芬芳送往世界各地，让更多人通过鲜花感受春城独特的生活气息与魅力，成为跨越国界、传递友谊的美好象征。

斗南花市商旅两旺

作为此次系列活动的重要组成部分，“花漾春城 香约世界”昆明鲜花国际传播项目以花为媒，围绕花卉产业、花艺文化和城市生活，开展海外体验官探访、花艺展示、跨国交流、主题直播等活动，邀请海外友人和国际创作者走进昆明，在花田、花市和城市街巷之间感受春城的四季花香，领略鲜花背后的产业故事与生活美学。

与此同时，活动还将通过友城文创互动、多语种纪录片等形式，拓展鲜花文化交流的广度与深度。不同国家的创作者将以鲜花、非遗和城市风物为灵感，分享彼此的文化特色与友好交往故事；镜头也将追随鲜花从种植、交易到走向海外的旅程，呈现昆明花卉产业与世界市场的紧密联系。

开放前沿 声传四海：让更多春城故事走向世界

当然，让春城故事跨越山海，离不开不同国家之间的交流与分享。“开放前沿 声传四海”国际传播平台建设项目将进一步深化与南亚东南亚国家的媒体合作和人文交流，邀请海外媒体记者、国际创作者走进昆明，以多元视角记录春城的城市生活与发展变化。同时，依托昆明市国际传播中心的多语种传播平台，围绕中老铁路、特色产业、民间交往等主题，让更多鲜活的昆明故事走近海外受众。

中老铁路磨憨站

在媒体合作的基础上，跨国主题创作与线上互动将为中外民众提供更多交流机会。来自不同国家的参与者可以通过文字、图片、视频等方式，分享与昆明有关的经历和见闻，在交流互动中增进相互了解，让春城故事有更多元的表达，也让昆明与南亚东南亚国家的人文交流更加生动。

相聚云南的海外友人

从一杯咖啡的风味交流，到一段铁路旅程中的温暖相遇，再到一枝鲜花的浪漫邀约，“花语通山海 咖香连丝路”南亚东南亚国际传播活动以昆明特色产业和城市生活为纽带，通过一个个鲜活故事，展现春城的开放活力与人文风情。

山海虽远，因交流而相近；语言不同，因故事而相通。春城故事将载着咖香与花香，跨越山海、走向世界。

来 源：昆明信息港

原标题： “花语通山海 咖香连丝路”南亚东南亚国际传播活动持续升温

记者:薛柔

本文转自：温州新闻网 66wz.com