火流星陨石散落石家庄田间，数百人连夜奔赴寻找“天外来石” 目击者：外观像水泥块，一掰就碎

封面新闻 2026-11-10 14:39:02

11月6日18时31分左右，北京、河北、山西、内蒙古等地多名网友拍摄到西南方向天空出现火流星。随后，这颗火流星坠落产生的陨石被陨石爱好者迅速搜寻。

400多人在石家庄田间挖“宝”。这是11月6日一颗坠落到地球的火流星带来的“馈赠”，一块预计重量达200公斤的陨石。

11月6日18时31分左右，北京、河北、山西、内蒙古等地多名网友拍摄到西南方向天空出现火流星。随后，这颗火流星坠落产生的陨石被陨石爱好者迅速搜寻。

“我目睹了火流星，连夜从河北邢台到了石家庄。”河北“陨石猎人”王卫卫6日当晚第一个抵达石家庄鹿泉区大河镇北故城村一带的农田现场。11月9日，封面新闻联系上还在石家庄的王卫卫，他告诉记者，“现场估计还有陨石，我们准备把搜索范围扩大到50公里。”

成都星际空间陨石馆馆长任富军表示，这次陨石从坠落到被发现时间很快，陨石较为新鲜，初步判断为球粒陨石，“这种一掰就碎的球粒陨石，今年比较少见。”

目击者在河北石家庄鹿泉农田发现陨石。任富军供图

北方多地目击火流星

河北鹿泉农田发现陨石

包括央视新闻在内多家媒体报道了11月6日晚的火流星事件。由于目击者较多，且有行车记录仪视频，陨石坠落位置较快被锁定在石家庄鹿泉区一带。

“我当天就看到火流星，很亮。”王卫卫在河北邢台，一看到火流星，他就直奔石家庄，挨家挨户问，最后在鹿泉田里找到了被陨石砸出来的坑。“刚开始看到的坑直径大概半米，现在大家为了找坑里的陨石碎片，直径已经挖到3米了。”他告诉记者，陨石的落点不一，除了田间，还有一处厂房，屋顶被砸了一个坑。

与2025年社交媒体爆火的广东茂名陨石发现过程不同，本次陨石主要落在已秋收结束的农田中，发现和挖掘难度相对较低，而茂名陨石坠落后数月才被找到，搜寻难度较大。

现场挖陨石的人。王卫卫供图

目击者透露：

看起来像水泥块，一掰就碎

从现场照片和视频看，这批陨石多已破碎成大小不一的碎块，外观呈灰白色或灰黑色，一眼看去，像不起眼的水泥块。“初步预计这块陨石有200公斤左右，我收了70公斤，主要用于文昌陨石博物馆展览和科研。”王卫卫告诉记者。

现场有人把陨石对敲导致粉碎。任富军认为这种做法不够专业，可能降低陨石的科研和收藏价值。任富军解释，目前，这批陨石被初步判断为普通球粒陨石。与茂名陨石的黑褐色、较坚硬不同，本次发现的陨石碎块相对易碎。

“收陨石的价格要看当地农民的售价。”王卫卫告诉记者。任富军介绍，普通球粒陨石的市场价格参考区间可能在每克几十元到上百元不等，但具体价值需以实验室鉴定结果、完整度、来源信息和交易双方协商为准。

王卫卫和14公斤的陨石合照。王卫卫供图

陨石如何命名？

需向国际陨石学会备案

任富军告诉记者，要判断一块石头是不是陨石，需要通过专家的鉴定，还得通过国际陨石学会的认可。陨石命名通常以发现地附近地名命名，例如“茂名陨石”即以广东茂名命名。命名并非由个人直接提交，一般需由具备资质的科研机构、博物馆等留存样本后协助申报。

“陨石猎人”群体中，有人会将样本捐赠给科研单位，如中国科学院紫金山天文台等机构，也有人用于收藏或交易。任富军表示，作为专业机构，他们会对陨石成分进行化验，并考虑向科研单位赠送研究样本。

王卫卫告诉记者，已经把陨石样本送到了中国科学院紫金山天文台化验。

鹿泉现场发现的陨石。任富军供图

科普：

球粒陨石是太阳系“时间胶囊”

90%以上的陨石被认为来自火星与木星之间的小行星带。它们每年都会有少量进入地球大气层，形成火流星，只有较大且未完全烧蚀的残骸才会落到地面成为陨石。

北京天文馆科普教育部主任、研究馆员李昕介绍，天文学上，亮度超过金星的流星就叫火流星。“它的本质是一块个头较大的流星体，以每秒十几公里的速度扎进大气层，前方空气被剧烈压缩形成激波，瞬间产生几千摄氏度高温，星体表面气化烧蚀。”如果它在高空爆炸解体就叫“空爆”，没烧完的碎块落到地面就是陨石。

陨石分为铁陨石、石铁陨石、石陨石。石陨石又可分为球粒陨石和无球粒陨石。球粒陨石内部含有毫米级硅酸盐球粒，保留了太阳系形成初期的原始物质信息，因此被称为“太阳系的时间胶囊”。

任富军告诉记者，普通球粒陨石占目击坠落陨石的大多数，科研价值主要体现在其新鲜程度、保存状态和化学类型上。相比之下，来自月球和火星的陨石更为稀有，市场价值也更高。

2025年，一块发现于尼日尔撒哈拉沙漠的已知地球上最大的、重近25公斤的火星陨石在纽约苏富比拍卖行成功拍出。包含各类费用在内，买家共支付约530万美元，刷新陨石拍卖价格纪录。（封面新闻2025年曾报道：《比黄金还值钱！25公斤重火星陨石卖出530万美元 四川盆地能捡到陨石吗？丨封面科考队》）

相关新闻回顾

2025年5月28日晚，广东茂名上空出现火流星。陨石猎人团队通过视频推算落点，最终在茂名市电白区小良镇一处果园中挖出总重423公斤的陨石，最大单体251公斤。经中国地质科学院地质研究所等机构研究确认，该陨石为L6型普通球粒陨石，风化等级低、保存状态新鲜。2025年9月，国际陨石学会正式将其命名为“Maoming（茂名）”。

来 源：封面新闻

原标题： 火流星陨石散落石家庄田间，数百人连夜奔赴寻找“天外来石” 目击者：外观像水泥块，一掰就碎

记者 张峥 图片由受访者提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com