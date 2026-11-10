客家新闻网 2026-11-10 14:44:16

戏聚赣州，声动神州。11月8日晚，第四届全国采茶花鼓戏展演在赣州大剧院开幕。江西省委宣传部副部长、省文化和旅游厅党组书记凌卫，文化和旅游部艺术司副司长张宜，江西省委宣传部副部长黎隆武，江西省文化和旅游厅副厅长黄法，市领导钟小武等出席开幕式。

11月8日，第四届全国采茶花鼓戏展演在赣州大剧院开幕，江西省赣南采茶戏剧团（客家艺术创作研究所）创演的赣南采茶戏《小河弯弯向南流》率先上演。记者欧艳芬 摄

开幕当晚，江西省赣南采茶戏剧团（客家艺术创作研究所）创演的赣南采茶戏《小河弯弯向南流》率先上演。该剧以“东江源头水供港”为创作蓝本，讲述赣南乡亲护水南下、情系香港的家国故事，是江西省赣南采茶戏剧团成为全省首家省市共建国有文艺院团后的首部重磅原创大戏。

此次展演由文化和旅游部艺术司、省文化和旅游厅、赣州市人民政府主办，中国艺术研究院戏曲研究所、江西省文化和旅游研究院、赣州市文化广电旅游局、会昌县人民政府承办，旨在落实《戏剧振兴三年行动计划（2026年—2028年）》，推动采茶戏、花鼓戏等活态传承创新。

展演从全国13个省（区、市）遴选出18个优秀剧目，涵盖采茶戏、花鼓戏、黄梅戏、彩调剧、花灯戏等多个剧种。11月8日至16日，安徽、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、陕西等地院团携精彩剧目相聚赣州，共同唱响戏曲新声。8台大戏分别在赣州大剧院、会昌文化艺术中心、会昌剧院、信丰大剧院、安远采茶戏大剧院上演，10部小戏分两场组台集中亮相会昌戏剧小镇。

展演期间，将举办青年剧作家剧本改稿会、青年戏曲音乐人才研修班、专题研讨会等，配套推出“戏剧小讲堂”、“我来秀段戏”全民线上话题挑战赛、“戏聚赣州·好市惠民”采茶花鼓戏文化市集，以及“跟着戏曲游赣州”文旅线路，线下演出与线上展播联动，助力拓宽戏曲传播渠道，搭建零门槛、全覆盖的戏曲展示鉴赏平台。

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原标题： 第四届全国采茶花鼓戏展演在赣州开幕 凌卫出席

记者：王佳 彭芸

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