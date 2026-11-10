每日商报 2026-11-10 14:41:37

刷短剧，正成为不少人日常生活的一部分。这个曾被视作“小众消遣”的赛道，如今已悄然成长为各大平台的“必争之地”，海外微短剧App下载量榜单中，前三名全是中国应用；收入榜中，前三名也都来自中国。汉语拼音“duanju”也已成为短剧的专属英文词汇，被维基百科收录。而借助AI技术，越来越多外国观众开始愿意为短剧买单。

刷短剧，正成为不少人日常生活的一部分。这个曾被视作“小众消遣”的赛道，如今已悄然成长为各大平台的“必争之地”，海外微短剧App下载量榜单中，前三名全是中国应用；收入榜中，前三名也都来自中国。汉语拼音“duanju”也已成为短剧的专属英文词汇，被维基百科收录。而借助AI技术，越来越多外国观众开始愿意为短剧买单。

中国厂商包揽

全球短剧App下载榜

数据显示，今年1至9月，海外微短剧App下载量TOP 20榜单中，昆仑万维旗下FreeReels登顶榜首，下载量超2.3亿次；中文在线参股公司枫叶互动旗下的ReelShort第二，下载量超1.9亿次；麦芽旗下NetShort跻身第三，下载量超1.8亿次。

字节跳动旗下的PineDrama于今年1月上线，约9个月后累计下载量突破1亿次，日活跃用户约700万，是海外短剧赛道增长最快的应用之一。可以说，在短剧出海这场竞速中，中国厂商已经跑在了世界前列。

更值得一提的是，短剧的文化影响力正在显现，汉语拼音“duanju”已被维基百科收录，成为短剧的专属英文词汇。

与此同时，短剧出海的逻辑正在发生变化。早期，一些平台将国内爆款短剧加上字幕直接输出，以“译制搬运”的方式快速试水。如今，这种粗放模式已接近绝迹，取而代之的是海外取景、外籍演员、针对区域市场定制的原创剧集。

可以看出，短剧市场并不是某一家平台的“独角戏”，而是平台共同竞速的新赛道。竞争的焦点，也从最初的“有没有短剧”，升级为内容质量、制作水准和商业化能力的全方位比拼。谁能用更好的故事留住用户，谁就能在这场竞速中占据先机。

AI支持

提升短剧出海效率

而短剧能够快速出海，背后离不开生产工具的飞速进步。在视频生成端，Seedance、可灵等AI模型，已经把多镜头叙事、角色一致性和虚拟场景制作，从“抽卡碰运气”的玩具水平，推向了工业化可用水平。过去传统短剧动辄数月周期、数十万元起步的制作模式，被大幅压缩。在文本端，DeepSeek、Kimi等基座模型被广泛用于剧本生成、分镜脚本和情节编排，形成了从大纲到分镜再到成片的多模型协作流程。可以说，短剧的爆发，正是踩在了AI技术迭代的节拍上。

AI带来的不只是降本增效，更重要的是让中小团队也具备参与全球竞争的可能。过去，出海短剧需要面对语言、演员、场景和制作成本等多重门槛；现在，AI翻译、配音、虚拟场景和辅助剪辑降低了试错成本，使创作团队能够更快迭代内容。生产周期缩短后，平台和制作方可以更敏捷地响应海外用户反馈。

如今，我国网民总量已经达到11.25亿，互联网普及率超八成，也就是说差不多每10个人里就有8个在用互联网，全民触网早已成为常态。与此同时，人工智能产业发展势头迅猛，核心产业规模有望突破1.2万亿元。这份亮眼成绩，是国内一众互联网企业共同努力的结果。各家企业的竞争与突破，最终都应汇聚成属于整个行业的“中国时间”，引领更多中国互联网企业“走向世界”，实现从“规模扩张”转向“质量跃升”。

来 源：每日商报

原标题： 包揽海外下载榜前三 “duanju”成热词 AI重塑短剧出海赛道

记者 蔡杭吉

本文转自：温州新闻网 66wz.com