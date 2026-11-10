人民日报 2026-11-10 14:42:43

国内首部AI（人工智能）院线电影《三星堆：未来往事》上映以来票房惨淡，观众批评的落点也很集中：一眼AI，没有活人感，炫技大于内容。其失利的原因不仅仅关涉一部电影的质量高低，而且折射出AI创作更具普遍性的挑战与问题，因而值得讨论。

国内首部AI（人工智能）院线电影《三星堆：未来往事》上映以来票房惨淡，观众批评的落点也很集中：一眼AI，没有活人感，炫技大于内容。其失利的原因不仅仅关涉一部电影的质量高低，而且折射出AI创作更具普遍性的挑战与问题，因而值得讨论。

从AI短视频、AI短剧到AI电影，影视创作的边界正在被新技术不断拓宽。特别是今年以来，国内仅每月上线的AI漫剧就超过1万部，这意味着获取AI奇观的边际成本已经趋近于零。因此就带来了一个致命的问题：当AI在手机上几乎无限供应、唾手可得，观众为什么还要买票进电影院看AI电影？

或者我们换个问题：今天，观众花几十块钱买下一张电影票，到底期待的是什么？答案有很多，但究其本质，其实是一段不可暂停的时间。手机里免费刷到的AI奇观随时可以暂停、倍速、划走；影院恰恰相反，退出就有成本。当观众走进影院，其实是承担了某种风险，电影必须以一段独特的体验来补偿。这笔补偿，就是“只有连续看才成立”的时间结构：每一帧画面都在为后续情节蓄力，前面埋下的伏笔在结尾兑现，观众能完完整整享受整个故事的起承转合。

《三星堆：未来往事》则把短剧的逻辑带进了院线。制作方此前做过13集AI短剧《三星堆：未来启示录》，两年前在平台免费上线，全网点击量可观。据主创介绍，这次电影也是先生成大量画面，再从中倒推出部分故事。这显然不是长片的生产逻辑。画面先行，底层逻辑便存在缺陷，画面之间缺少意义关联，因而故事没有讲好。网友犀利指出，“像几组不同的小组作业拼在一起”。

更深层的问题在于，该片从立项到上映历经几年时间，修改的速度赶不上AI技术迭代的速度。特别是，AI已经将观众的审美阈值拉高。以前斥巨资搭实景拍出来的大片，现在观众下意识觉得AI“也能如此”。当技术奇观变得稀松平常，AI电影真正的上限，便指向AI做不了的部分——剧本、表演、情感、判断。最终，人的上限决定了AI的上限。

把《三星堆：未来往事》放到今年的大背景来看，它的遭遇不是孤例。一些带着“首部”标签的AIGC（人工智能生成内容）作品，也在开播之初引发关注，播出后并不尽如人意。当然，个别作品的失利并不代表AI影视这条路行不通。长期看，先有低成本，再有足够多的尝试，然后筛出好作品，AIGC会给整个视听产业扩容。说到底，AI应该是赋能想象力的画笔，而不是掩盖内容空洞的噱头。让技术真正服务于艺术本体，以情动人，才是创作的不二法门。

来 源：人民日报

原标题： 首部AI院线电影遇冷怎么看

记者 邵岭

本文转自：温州新闻网 66wz.com